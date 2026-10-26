Diplomacia corporativa no centro da estratégia de negócios

Existe um equívoco comum no meio empresarial brasileiro: acreditar que diplomacia corporativa é um tema restrito a multinacionais, grandes conglomerados ou empresas com escritórios espalhados pelo mundo. Na prática, qualquer organização que exporta, importa, busca fornecedores internacionais ou pretende expandir sua atuação internacional já está exposta aos desafios que a diplomacia corporativa procura resolver. A diferença é que algumas empresas entendem isso cedo; outras descobrem tarde demais.

O Relatório de Investimentos Mundiais 2025 da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) aponta que os fluxos globais de investimento estrangeiro direto recuaram 11% em 2024, atingindo US$ 1,5 trilhão, enquanto tensões geopolíticas e econômicas afetam decisões de investimento em todo o mundo. Nesse contexto, empresas que conseguem ampliar sua capacidade de leitura dos cenários internacionais e desenvolver conexões sólidas passam a construir vantagens competitivas mais duradouras.

Em um cenário mais instável, cresce o valor de ativos que não aparecem nos balanços financeiros: confiança, reputação e capacidade de relacionamento. O problema é que muitas organizações ainda acreditam que um bom produto e um preço competitivo são suficientes para garantir espaço em qualquer mercado.

Essa lógica pode funcionar no curto prazo, mas raramente sustenta uma estratégia internacional consistente. Exportar ou importar envolve muito mais do que negociar condições comerciais, exige compreender ambientes regulatórios, agendas políticas, diferenças culturais e expectativas que variam de país para país. Nesse cenário, a diplomacia corporativa emerge como uma ferramenta para fortalecer legitimidade e ampliar influência.

Durante décadas, a diplomacia foi entendida como uma atividade exclusiva dos governos, pois era por meio de embaixadas e negociações políticas que países construíam relações. No século XXI, porém, essa lógica se tornou insuficiente para a nova dinâmica dos negócios.

Essa lição fica clara quando uma empresa brasileira começa a exportar. Um produto aprovado e bem recebido no Brasil pode enfrentar exigências completamente diferentes ao chegar à Europa — desde regras sanitárias e de rotulagem até expectativas de sustentabilidade e rastreabilidade que não fazem parte do dia a dia doméstico. Não basta adaptar a embalagem ou traduzir o rótulo, é preciso entender a lógica regulatória de cada país e antecipar mudanças antes que virem barreira. Empresas que tratam essa leitura como parte da estratégia — e não como burocracia posterior à venda — chegam na frente quando a regra muda.

Antes de fechar um negócio, é preciso entender como aquele país funciona, quais são suas prioridades, quais temas influenciam suas decisões regulatórias e o que seus parceiros valorizam além do preço. A diplomacia corporativa deixou de ser uma atividade complementar para se tornar um componente estratégico da competitividade.

Os desafios tornam essa competência ainda mais necessária. Pesquisa do Fórum Econômico Mundial revelou que 43% dos executivos globais consideram que fazer negócios se tornou mais difícil em 2025 devido ao enfraquecimento da cooperação internacional, aumento das barreiras comerciais e restrições à circulação de capital e talentos. Nesse ambiente marcado por globalização de cadeias produtivas e hiperconectividade, empresas passaram a desempenhar um papel cada vez maior na construção de conexões entre mercados, instituições e culturas.

O custo de ignorar essa realidade costuma aparecer nos momentos de mudança. Quando uma exigência regulatória é alterada, uma barreira comercial surge de forma inesperada ou uma crise afeta determinada cadeia produtiva, as empresas que investiram previamente em capital relacional e reputação conseguem encontrar caminhos alternativos com mais rapidez. Já aquelas que apostaram exclusivamente em preço e produto descobrem que falta um ativo fundamental: confiança.

Esse ativo, porém, tem uma característica importante: não pode ser comprado quando surge a necessidade. Reputação e credibilidade são construídas ao longo do tempo, por meio de consistência, transparência e compromisso com padrões reconhecidos pelo mercado. Certificações, rastreabilidade, governança e conformidade regulatória não são apenas exigências burocráticas: são instrumentos que demonstram confiabilidade e reduzem incertezas para clientes, fornecedores, investidores e stakeholders.

O resultado é uma convergência cada vez maior entre geopolítica e estratégia empresarial. Questões relacionadas à segurança alimentar, transição energética, IA, soberania tecnológica e cadeias de suprimentos deixaram de ser temas restritos aos governos e hoje afetam diretamente decisões de investimento, expansão internacional e posicionamento competitivo.

Para as organizações brasileiras, esse cenário representa um desafio, mas também uma oportunidade única. O país reúne vantagens competitivas em setores como agronegócio, energia renovável, alimentos, bioeconomia e tecnologia. Transformar esse potencial em presença global duradoura, porém, exige construir confiança antes que ela seja necessária.

Assim, ações em prol da construção de conexões estratégicas, participação ativa em fóruns globais e fortalecimento da reputação institucional podem contribuir para ampliar a presença das empresas brasileiras em mercados de maior valor agregado.

Afinal, mercados, regulações e governos mudam, mas confiança não se compra quando a necessidade surge. Ela se constrói antes e é isso que separa quem só vende de quem realmente compete globalmente.