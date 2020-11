Neste ano, programa de cartas ao Papai Noel dos Correios será online

A tradicional campanha das cartinhas de crianças para o Papai Noel realizada pelos Correios precisou ser adaptada em 2020 diante da pandemia da Covid-19. Com isso, foi aberto um canal digital para ser feita a entrega dos pedidos dos pequenos. Também de forma virtual será a adoção das cartinhas. Para ambos, deve ser acessado o Blog do Papai Noel dos Correios.

De acordo com a empresa, podem participar da campanha crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social, alunos da rede pública que estejam cursando até o 5º ano do ensino fundamental, ou crianças acolhidas em creches, abrigos e núcleos socioeducativos.

As cartinhas devem ser manuscritas e, depois, fotografadas ou digitalizadas para envio ao Blog da campanha, através deste endereço.

O prazo para enviar as cartinhas é esta quarta-feira, dia 25. Caso haja impossibilidade de efetuar o envio digital, é possível entregar o pedido da criança em unidades dos Correios.

Embora a adoção de determinada cartinha seja feita pela internet, os Correios explicam que a entrega do presente deve ser realizada em pontos de entrega, cujos endereços estão disponibilizados no blog. É indispensável o uso de máscara no momento da doação.