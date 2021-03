Mourão: "Lula não vence eleição porque tem ideias velhas"

O vice-presidente Hamilton Mourão criticou nesta quinta-feira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que ele não venceria uma nova eleição presidencial porque tem "ideias velhas". Mourão disse, no entanto, que se a população eleger Lula, é preciso ter "paciência".

— Se o povo brasileiro quiser votar no Lula, paciência. Mas todos nós, todos nós que entendemos o que acontece, "nós" que eu falo vai geral aqui no Brasil, sabe o que ele fez e deixou de fazer. Então isso é algo que eu julgo....Ele não vence uma eleição. Não vence uma eleição. Por que? Porque é um político velho — disse o vice-presidente, ao chegar no Palácio do Planalto.

Mourão afirmou que Lula precisa "mudar muito", mas considerou que isso é difícil de ocorrer devido à idade do ex-presidente, que hoje tem 75 anos.

— Ele tem que mudar e mudar muito. Acho que isso, nessa altura da vida, com quase 76 anos de idade, vai concorrer a uma eleição com 77 anos, (é difícil) haver uma mudança.

Comentando o discurso de Lula na véspera, o vice-presidente afirmou que ele é "maniqueísta" e que, apesar da anulação das condenações, está "comprovado" que Lula se envolveu em atos de corrupção.

— É o Lula de sempre, né. Maniqueísta. Um político velho. Velho não na idade, mas velho de velhas ideias. Lula é analógico, nós somos digitais. É isso que está acontecendo. E independente do que ele fale ou deixe de falar, está sobejamente comprovado em três instâncias que ele se envolveu em atos de corrupção, lavagem de dinheiro etc e tal. Isso não vai ser apagado. Então, isso é conversa mole.

Na segunda-feira, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou as duas condenações que Lula sofreu na Justiça Federal em Curitiba e enviou esses e mais dois processos para a Justiça Federal do Distrito Federal. Com a decisão, Lula recuperou os direitos políticos e pode concorrer à Presidência. Em pronunciamento na quarta-feira, contudo, o petista evitou dizer se será ou não candidato.