Mourão: desmatamento precisa cair de 15% a 20% ao ano para zerar até 2030

Coordenador do Conselho Nacional da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta sexta-feira que o Brasil precisa reduzir o desmatamento entre 15% e 20% ao ano, em relação aos números registrados entre 2019 e 2020, para alcançar a meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030.

A meta foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro essa semana, em uma carta enviada ao presidente norte-americano, Joe Biden, em meio a negociações em que o governo brasileira tenta obter recursos dos Estados Unidos para apoio a medidas para reduzir o desmatamento.

Perguntado, durante entrevista à Rádio Gaúcha, sobre as pressões para demissão do ministro Ricardo Salles, que não tem boa imagem no exterior, Mourão afirmou ser o responsável pelas metas de redução de desmatamento. O vice-presidente disse ainda que discorda do ministro em alguns pontos, mas concorda que o Brasil preservou sua floresta e deve receber recursos de países que poluíram mais por isso.

Mais cedo, em conversa com jornalistas na sua chegada ao Palácio do Planalto, o vice-presidente disse ainda que estão sendo feitos estudos para uma eventual manutenção das Forças Armadas em operações de vigilância na Amazônia.

"Tem estudo para isso caso a gente sinta que precisa reforçar as ações, a gente solicita ao presidente para prorrogar", disse.