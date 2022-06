Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo entram em greve; rodízio é suspenso

Os motoristas e cobradores de ônibus do transporte coletivo de São Paulo entraram em greve, por tempo indeterminado, nesta terça-feira, 14. A decisão ocorreu após uma audiência de conciliação terminar sem acordo na tarde de hoje, 13, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo.

De acordo com o Sindicato dos Motoristas e Cobradores, as empresas de transporte coletivo tiveram, até as 23h59 de otem, apresentar uma nova proposta – o que poderá impediria a greve, caso atenda as reivindicações dos trabalhadores.

“A princípio o setor patronal insistiu em oferecer apenas 10% de reajuste e ainda de modo parcelado. Agora, ofereceram os 12,47%, mas apenas a partir de outubro [de 2022], o que é inadmissível”, destacou o presidente em exercício do sindicato, Valmir Santana da Paz, o Sorriso.

Entre outras reivindicações, os trabalhadores pedem aumento salarial baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) que é de 12,47% (retroativo a maio) e a aplicação do mesmo valor no vale-refeição e na participação nos lucros e resultados. Também é reivindicado o fim da hora de almoço não remunerada.

De acordo com o TRT, os trabalhadores devem obedecer à liminar emitida pelo tribunal determinando a garantia da circulação de 80% do efetivo durante horários de pico (6h às 9h e 16h às 19h) e de 60% nos demais períodos. Em caso de descumprimento, haverá multa diária de R$ 50 mil.

Segundo a SPTrans, a operação ocorria conforme o previso para o horários em 24 das 40 garagens do sistema. O Terminal de Santo Amaro amanheceu sem veículos. Segundo informações do G1, o Terminal Grajaú, também na Zona Sul de São Paulo, foi fechado após manifestantes utilizarem dois ônibus para interromper o fluxo de veículos.

Por greve de ônibus, rodízio é suspenso

Por conta da greve a CET suspendeu o rodízio de veículos nesta terça-feira, permitindo a circulação de placas com final 3 e 4.

Veja as empresas com operação paralisada em suas garagens por conta da greve

Santa Brígida (Zona Norte);

Gato Preto (Zona Norte);

Sambaíba (Zona Norte);

Express (Zona Leste);

Viação Metrópole (Zona Leste);

Ambiental (Zona Leste);

Via Sudeste (Zona Sudeste);

Campo Belo (Zona Sul);

Viação Grajaú (Zona Sul);

Gatusa (Zona Sul);

KBPX (Zona Sul);

MobiBrasil (Zona Sul);

Viação Metrópole (Zona Sul);

Transppass (Zona Oeste);

Gato Preto (Zona Oeste).

Veja as empresas que estão operando normalmente

Norte Buss (Zona Norte)

Spencer (Zona Norte)

Transunião (Zona Leste)

UPBUS (Zona Leste)

Pêssego (Zona Leste)

Allibus (Zona Leste)

Transunião (Zona Sudeste)

MoveBuss (Zona Leste)

A2 Transportes (Zona Sul)

Transwolff (Zona Sul)

Transcap (Zona Oeste)

Alfa Rodobus (Zona Oeste)

O que acontece com quem falta ao trabalho por causa da greve de ônibus?

Para quem depende do transporte público para chegar ao trabalho, uma má notícia: a greve não serve como justificativa para uma falta no trabalho.

Na lei trabalhista, acontecimentos inevitáveis e imprevisíveis podem ser aceitos para a ausência. No entanto, a greve não entra nessa categoria, uma vez que foi divulgada e confirmada pelos sindicatos.

