Moro anuncia que está com covid-19: 'Estou sem sintomas'

O pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro (Podemos) disse nesta sexta-feira em suas redes sociais ter tido um teste positivo para Covid-19.

"Testei positivo para a Covid. Como havia tomado as três doses de vacina, estou sem sintomas. Vou cumprir os protocolos de isolamento e, por isso, alguns compromissos marcados terão que ser reagendados. A saúde de todos, sempre, em primeiro lugar. Cuidem-se!", disse Moro no Twitter.

Ex-ministro da Justiça e ex-juiz da operação Lava Jato, Moro tem aparecido numericamente em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto ao Palácio do Planalto, bem atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ex-ministro tem tido uma intensa agenda de pré-campanha e de entrevistas a fim de tentar se viabilizar como um nome que busca se contrapor a Lula e Bolsonaro na chamada terceira via.