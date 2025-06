Montanhistas dão água e comida à brasileira que caiu em vulcão na Indonésia

A publicitária niteroiense Juliana Marins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha guiada no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, foi alcançada por montanhistas na manhã deste sábado. Segundo familiares, a equipe conseguiu chegar até Juliana antes das 12h (horário de Brasília), oferecendo comida e água.

A embaixada brasileira na Indonésia informou que o resgate, no entanto, precisou ser adiado devido ao mau tempo, à baixa visibilidade e ao terreno extremamente íngreme. O comunicado foi repassado à família da niteroiense.

Juliana pode estar ferida e permanece em uma encosta do Monte Rinjani, na ilha de Lombok, após cair durante uma trilha na sexta-feira.

“Até as 17h30 no horário local (6h30 de domingo no horário de Brasília), a equipe conjunta de busca e salvamento chegou ao ponto onde foi encontrado o mochilão da vítima, mas ainda não conseguiu alcançá-la devido às condições climáticas, baixa visibilidade e terreno íngreme. As operações serão retomadas pela manhã”, informou a embaixada brasileira, segundo familiares.

O acidente ocorreu por volta das 19h da sexta-feira (horário de Brasília), e desde então Juliana aguarda socorro. Ela caiu cerca de 300 metros encosta abaixo e, segundo a família, está consciente, mas exposta a risco de uma nova queda, “na beira de um precipício”.

Um vídeo captado por drone e enviado à família por pessoas que estavam na trilha mostra Juliana se movendo, mesmo com possíveis escoriações. As imagens, obtidas pelo GLOBO, confirmam seu estado de consciência.

— Depois de cair ela ainda deslizou cerca de 300 metros montanha abaixo. É possível que ela não sobreviva por conta da demora no resgate e caia — diz a irmã, Mariana Marins.

A primeira tentativa de resgate ocorreu na madrugada de sábado, mas os socorristas não conseguiram ultrapassar a área de acesso crítico.

Uma nova equipe de montanhistas especializados foi mobilizada e avançou até onde foi encontrado o mochilão da jovem. A previsão, agora, é de que o resgate seja retomado ao amanhecer de domingo na Indonésia (noite de sábado no Brasil).

Juliana está em um mochilão pelo Sudeste Asiático desde fevereiro, e já visitou países como Filipinas, Tailândia e Vietnã. Na Indonésia, ela participava de uma trilha guiada quando sofreu a queda.

A família só foi informada cerca de três horas após o acidente, por meio de turistas espanhóis que estavam no local. Eles localizaram o perfil da jovem nas redes sociais e entraram em contato com conhecidos no Brasil, que conseguiram acionar parentes e autoridades.