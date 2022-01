Autoridades alertam para 'alto risco' de rompimento de barragem em Minas

A prefeitura de Pará de Minas (MG), cidade situada a cerca de 90 quilômetros a oeste de Belo Horizonte, emitiu um "alerta máximo" na noite deste domingo, 9, recomendando que todos os moradores das redondezas da Usina do Carioca evacuem a área devido ao "alto risco" de rompimento da barragem. O comunicado foi assinado também pela Defesa Civil de Minas Gerais, Estado que vem sendo bastante castigado pela chuva nos últimos dias.

O alerta vale para todos as pessoas que moram abaixo da Usina do Carioca tanto na cidade de Pará de Minas quanto em Pitangui, Onça de Pitangui, São João de Cima, Casquilho de Baixo, Casquilho de Cima e Conceição do Pará.

Em uma das postagens, a prefeitura descreve a situação da barragem como "crítica". As equipes da prefeitura e da defesa civil estavam acompanhando a situação no local.

"Mobilizamos as equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, montamos um QG no posto de saúde e conseguimos um espaço ao lado da igreja para receber as pessoas", disse o prefeito Elias Diniz, em vídeo divulgado nas redes.

Segundo Diniz, há muitas partes inundadas na região da usina, o que pode causar um efeito dominó sobre outras barragens no curso da água. "Esse é um alerta. Não é fake news. Desocupem suas casas e vão para lugares mais altos ou para o abrigo oferecido pela prefeitura", emendou, em vídeo publicado por volta das 19h40.

O mesmo alerta foi reforçado pela Polícia Militar. Em vídeo publicado nas redes sociais, um representante da corporação pediu para que todos os moradores da região deixem suas casas imediatamente. "Toda a população que se encontra nas proximidades do Rio São João e Pará, localizados logo abaixo da barragem do Carioca, que evacue de forma imediata a área. Neste momento, existe o risco de rompimento da barragem do Carioca".