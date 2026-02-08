Metade dos brasileiros acha 'boa ideia' ter filhos no Brasil, diz estudo

Cerca de metade dos brasileiros pretendem ter filhos no Brasil nos próximos 10 anos, o que classificaram como "uma boa ideia". A informação é do levantamento"Futuros do Brasil: Sinais de Transformação" feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), da Organização das Nações Unidas (ONU).

Para o levantamento, foram entrevistados especialistas e integrantes da sociedade civil, com apoio acadêmico e de lideranças comunitárias. Com base nisso, foi possível identificar 16 temas centrais relacionados ao futuro do Brasil, incluindo igualdade, educação, saúde, infraestrutura, segurança pública e clima, além de mais de 500 sinais de mudança no país.

Entre os questionamentos, estavam itens como a percepção do futuro pessoal e de todos os brasileiros, com perguntas sobre o papel do voto para transformar o futuro do país, papel da educação, entre outros. Os entrevistados também fora questionados sobre quem ocupará o país nos próximos 10 anos.

Ao serem perguntados sobre se seria "uma boa ideia" ter ou criar filhos no Brasil nos próximos 10 anos, ao considerar os pontos positivos e negativos de desenvolvimento de uma criança no país, os entrevistados se dividiram: 50% responderam que sim e 50% responderam que não.

Segundo o estudo, "há uma pergunta que todas e todos no Brasil deveriam considerar: Que tipo de futuro você deseja deixar para as suas filhas e aos seus filhos? E para as futuras gerações?". Segundo os responsáveis pelo documento, o país sendo construído para as próximas gerais "diz respeito a todas e a todos nós".

Por isso, o documento fez questionamentos como esse para promover a reflexão sobre como orientar o país e as comunidades para um futuro mais positivo.