Mesmo sem alto risco de transmissão no Brasil, Saúde negocia compra de 25 mil doses contra Mpox

O Ministério da Saúde anunciou na última quinta-feira, 15, a instalação do Centro de Operações de Emergência em Saúde para coordenar as ações de resposta à mpox no Brasil. Durante o mesmo anúncio, a ministra Nísia Trindade também informou sobre a negociação com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) para a aquisição emergencial de 25 mil doses da vacina contra a doença.

A mobilização da pasta acontece um dia depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar emergência de saúde internacional a respeito da transmissão da doença.

Mpox no Brasil

As medidas do Ministério acontecem no mesmo momento em que a ministra esclarece sobre o Brasil ser classificado como nível 1 para a doença. Isso quer dizer que o país se encontra no risco menos alarmante, com cenário de normalidade para a doença e sem casos da nova variante que surgiu no Congo.

Nisia aproveitou a entrevista para reinterar que mesmo assim é necessário manter um estado de "alerta" em relação ao vírus.

“Este é, sim, um motivo de alerta, monitoramento e preocupação. Para isso, contamos com nossos sistemas de vigilância e os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacens), que são essenciais nessa resposta. Contudo, é importante reforçar que não há motivo para alarme, como já mencionado em comunicados anteriores. Devemos permanecer vigilantes e seguir as recomendações disponíveis para lidar com essa emergência de importância internacional, considerando a presença do vírus no Brasil”, disse.

Níveis de Mpox

O nível 2 seria em um cenário de mobilização, com detecção de casos importados no Brasil. O nível 3, cenário de alerta, com detecção de casos autóctones esporádicos. O nível 4, situação de emergência, com transmissão sustentada em território nacional. Já o nível 5, situação de crise, com uma epidemia de mpox instalada no país.