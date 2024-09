O atual prefeito e candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), lidera a disputa pela prefeitura de Porto Alegre com 36,5% das intenções de voto, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 26. Maria do Rosário (PT) aparece na segunda posição com 30,1%, seguida por Juliana Brizola (PDT), com 22,9%.

Felipe Camozzato (NOVO) ocupa a quarta posição com 6,3% das intenções de voto. Os demais candidatos não ultrapassam 1% cada. Os eleitores que afirmam que votarão em branco ou nulo somam 3,2%, enquanto os indecisos são apenas 0,4%.

Essa é a terceira pesquisa realizada pelo instituto sobre a corrida eleitoral na capital gaúcha. Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em agosto, Sebastião Melo cresceu 5,5 pontos percentuais, enquanto Maria do Rosário subiu 3,9 pontos.

Juliana Brizola apresentou o maior crescimento, com um avanço de 9,9 pontos percentuais. Por outro lado, Felipe Camozzato registrou uma queda de 6,7 pontos percentuais.

Pesquisa para prefeito de Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB): 36,5%

Maria do Rosário (PT): 30,1%

Juliana Brizola (PDT): 22,9%

Felipe Camozzato (NOVO): 6,3%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 0,6%

Luciano do MLB (UP): 0%

Não sei: 0,4%

Voto branco/nulo: 3,2%

A pesquisa AtlasIntel foi registrada no TSE como RS-08655/2024. e ouviu 1,199 moradores da cidade de Porto Alegre, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR), entre os dias 20 e 24de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Segundo turno

A AtlasIntel simulou três cenários de segundo turno. Na disputa entre Melo e Rosário, o atual prefeito e a deputada estão empatados tecnicamente, com Melo um ponto percentual à frente.

No embate entre Melo e Brizola, a ex-deputada estadual vence o candidato do MDB por 50% a 42%. Em um cenário entre o atual prefeito e Camozzato, Melo vence por 36% a 21%.

Melo x Rosário

Sebastião Melo 45%

45% Maria do Rosário 44%

44% Não sei / Voto branco/nulo 11%

Melo x Brizola

Sebastião Melo 42%

42% Juliana Brizola 50%

50% Voto branco/nulo 7%

7% Não sei 2%

Melo x Camozzato