MDB Mulher repudia filiação de Dado Dolabella: 'Agressor, aqui não'

O MDB Mulher, núcleo feminino e representativo das mulheres filiadas ao partido, se manifestou contra a filiação do ator Dado Dolabella à sigla.

Dolabella se filiou ao MDB e anunciou ser pré-candidato a deputado federal pela sigla no Rio de Janeiro.

Em publicação nas redes sociais, o núcleo feminino do partido se pronunciou com uma nota em que diz "agressor, aqui não". Na legenda da publicação, o MDB Mulheres de São Paulo "repudia com veemência a filiação de Dado Dolabella" ao partido.

Segundo o núcleo, "a violência política de gênero — entendida como qualquer ato que vise limitar, excluir ou deslegitimar a participação das mulheres na vida pública simplesmente por serem mulheres — persiste como um obstáculo grave à democracia". "Isso não é opinião: é um panorama duro da realidade que vivemos."

Para o MDB Mulher, a filiação de Dolabella "representa não apenas um erro político, mas um ataque direto aos valores de igualdade, respeito e segurança que defendemos", continua a nota. "Exigimos a imediata reavaliação dessa filiação."

Dado Dolabella alega que não foi condenado

Após a repercussão do posicionamento do MDB Mulher, Dado Dolabella foi às redes sociais para fazer um pronunciamento.

"Reputações não deveriam ser destruídas por narrativa", escreveu na legenda da publicação. "Justiça deveria ser feita com fatos. E eu te pergunto: você acha justo alguém que não foi condenado na Justiça ser condenado na internet?".

No vídeo, o ator alega que não foi condenado e que, por isso, não está inelegível. "Se eu tivesse sido realmente condenado, eu estaria inelegível", disse no vídeo publicado. "No Brasil, a leia é clara. Quando há condenação confirmada por um órgão colegiado, a pessoa pode ficar impedida de se candidatar por até 8 anos. É a lei que define isso e quem analisa é a Justiça Eleitoral no momento da candidatura."

Embora seja atualmente investigado por agressão, Dado Dolabella foi condenado a 2 meses e 15 dias de prisão pelos crimes de injúria e dano, por ter xingado a ex-mulher Viviane Sarahyba e escrito palavras ofensivas na lataria do carro dela em 2014.

Confira a nota do MDB Mulher na íntegra:

"NOTA DE REPÚDIO — Núcleo de Mulheres do MDB São Paulo

O Núcleo de Mulheres do MDB São Paulo repudia com veemência a filiação de Dado Dolabella ao nosso partido.

Vivemos em um país onde a violência contra as mulheres é uma realidade brutal e cotidiana. Estudos recentes apontam que mais de 3,7 milhões de brasileiras sofreram violência doméstica ou familiar no último ano, muitas vezes em contextos de proximidade e poder — reflexo de uma cultura que naturaliza abusos e silencia vítimas.

Além disso, apenas em 2025, a Central de Atendimento “Ligue 180” registrou mais de 86 mil denúncias de violência contra mulheres, incluindo violência física, psicológica e sexual.

Esses dados trágicos não são abstrações: representam brasileiras assassinadas, estupradas, ameaçadas, humilhadas e silenciadas todos os dias.

No campo político, a realidade não é diferente. A violência política de gênero — entendida como qualquer ato que vise limitar, excluir ou deslegitimar a participação das mulheres na vida pública simplesmente por serem mulheres — persiste como um obstáculo grave à democracia. Em registros recentes de 2022 a 2024, cerca de 38 % das vítimas de violência política no Brasil eram mulheres, muitas delas negras, o que evidencia como a violência se alia ao racismo para barrar a ascensão de lideranças femininas.

Dados de outras pesquisas apontam que mais de 60 % das prefeitas e vices afirmam ter sofrido violência política de gênero em campanhas ou mandatos, incluindo assédio, ataques e intimidações.

Isso não é opinião: é um panorama duro da realidade que vivemos. Convidar, acolher ou legitimar em nossos quadros alguém conhecido por comportamentos misóginos e violentos representa não apenas um erro político, mas um ataque direto aos valores de igualdade, respeito e segurança que defendemos.

Reafirmamos nosso compromisso inegociável com a proteção e dignidade das mulheres.

Rejeitamos qualquer ação que normalize a violência — seja na esfera pública ou privada.

Exigimos a imediata reavaliação dessa filiação.

Nenhuma mulher merece ser representada por quem trata a violência como espetáculo.

Nada justificará jamais a legitimação de abusadores no espaço político.

Nenhum espaço para a violência. Nenhum passo atrás.

MDB é contra a violência. MDB é contra o machismo. MDB é por respeito e justiça."