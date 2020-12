Mário Frias, secretário de Cultura, tem princípio de infarto e é internado

O secretário de Cultura, Mário Frias, teve um princípio de infarto nesta sexta-feira, 11, segundo nota do Palácio do Planalto. O ator, de 49 anos, foi internado no Hospital Santa Lúcia Norte, em Brasília, para o procedimento de cateterismo.

O governo federal não informou uma atualização sobre o estado de saúde dele, nem se o procedimento já foi realizado.

Mário Frias assumiu o comando da secretaria em junho, após um mês da saída da atriz Regina Duarte da Secretaria de Cultura. O ator é o quinto no cargo em 17 meses de governo.

Na época, a troca aconteceu depois de uma série de derrotas e controvérsias no cargo. No período em que assumiu a secretaria, após encerrar um contrato de 50 anos com a TV Globo, Regina Duarte enfrentou resistência de setores do governo e nas redes sociais de grupos identificados com a chamada “ala ideológica” ou olavista.