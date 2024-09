Marçal recebe alta do hospital e diz que comparecerá ao debate da RedeTV!/UOL nesta terça

O influenciador e candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) recebeu alta na manhã desta segunda-feira, 16, do Hospital Sírio Libanês, no centro da capital paulista. O ex-coach estava internado desde a noite de domingo, 15, após tomar uma "cadeirada" do oponente José Luiz Datena (PSDB), durante o debate realizado pela TV Cultura.

Ao deixar a unidade de atendimento, Marçal participou de uma coletiva de imprensa e confirmou que seguiria direto para o Instituto Médico Legal (IML), onde fará um exame de corpo de delito contra Datena. Ele apareceu com o braço imobilizado e afirmou que a agressão provocou uma fissura no sexto largo costal.

O ex-coach afirmou que buscará a cassação da candidatura do tucano. "Vamos pedir a cassação do registro da candidatura. Nós vamos pedir tudo o que precisa ser em nome da sociedade". O jurídico da campanha de Marçal também registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra o candidato do PSDB. O caso foi registrado no 78° DP (Jardins) ainda na noite de ontem.

Pouco antes, Datena divulgou uma nota afirmando ter cometido um erro, mas que não se arrependia do ato. O apresentador também divulgou imagens de uma conversa em que Marçal aparece pedindo perdão a ele e declarando se sentir como num "zoológico" em debates.

A troca de conversas foi confirmada pelo influenciador que cobrou, porém, que Datena postasse toda a mensagem. Questionado se estaria se vitimizando após a agressão, Marçal mudou o tom que vinha adotando, classificando a cadeirada como um "esbarrão de um velho tarado". Ele, contudo, voltou a comparar o caso aos atentados sofridos pelos ex-presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro, alvos de tentativas de morte a tiros e outra a facada, respectivamente.

Marçal também confirmou que irá ao debate da RedeTV! e UOL que será realizado nesta terça, 16. Ele voltou a atacar os candidatos Datena e Guilherme Boulos (PSOL), chamando-os de "arregões". E negou que tenha provocado o apresentador, apesar de acusá-lo sem provas de ser estuprador e assediador.

"Nunca arreguei para debate como o Datena já arregou, como o Boulos já arregou. Várias sabatinas e podcasts eles estão arregando porque não conseguem controlar o ambiente. Ontem estava fluindo super bem até o Datena praticar aquela agressão contra mim. Fácil me chamar de ladrão e tudo, não tem uma prova, nunca toquei em nada de ninguém", disse Marçal.

O ex-coach acrescentou que não reagiu ao ataque por ser um "cordeiro do povo". "Aqui é homem da quebrada, vou para cima, estou em busca da liberdade, se for para apanhar... eu poderia ter apanhado a cadeira do Datena, mas estou aqui com estou como oferta, não vou curvar minha cabeça para os comunistas".

Nota do Hospital Sírio Libanês

O Hospital Sírio Libanês também emitiu um boletim médico às 11h47 desta terça. O documento, assinado pelos doutores Luiz Francisco Cardoso e Marina Sahade, ressalta que Marçal foi admitido com traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas, e que recebeu alta.

Confira a nota na íntegra:

O paciente Pablo Henrique Marçal foi admitido no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo ontem, 15/9, após traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas.

Foi avaliado pelas equipes de clínica médica e de ortopedia e está de alta hospitalar.