Maioria dos trabalhadores leva marmita para o trabalho, diz estudo

A maior parte dos trabalhadores brasileiros (56% do total) leva marmita ou lanche para se alimentar no ambiente de trabalho. A pesquisa Panorama da Alimentação no Trabalho foi realizada pelo Instituto QualiBest e encomendada pela Sapore, multinacional brasileira de serviços de alimentação e facilities. Do total apontado pelo estudo, 42% disseram levar marmita para o trabalho.

Alimentação no trabalho

Os demais 14% dos trabalhadores levam lanches ou salgados. O estudo, que ouviu 816 pessoas de todas as regiões do país, foi apresentado ontem (30) durante o 2º Seminário Aberc (Associação Brasileira de Refeições Coletivas), realizado na capital paulista. Para esta pesquisa, os trabalhadores puderam escolher mais de uma opção.

De acordo com o estudo, outros 31% dos entrevistados afirmaram comprar marmitas ou lanches na rua, enquanto 28% utilizam o vale refeição/alimentação, 21% os restaurantes corporativos e 7% respondeu que não se alimenta no ambiente de trabalho.

Benefícios dos restaurantes corporativos

O levantamento focou em entender como ocorre a alimentação dos trabalhadores em restaurantes corporativos. O estudo revelou que 87% dos entrevistados consideram o restaurante corporativo um grande benefício para o trabalhador.

Segundo a Aberc, o setor de refeições coletivas movimenta mais de R$ 21 bilhões na economia brasileira a cada ano, alimentando mais de 37 milhões de pessoas em empresas, hospitais e instituições de ensino públicas e privadas.

Gastos com alimentação e preferências

A pesquisa também mostrou que 45% dos trabalhadores brasileiros gastam entre R$ 220 e R$ 440 por mês para se alimentar no trabalho. Outros 18% gastam entre R$ 450 e R$ 660, enquanto 23% declararam que não têm gastos porque têm acesso a restaurantes corporativos.

O levantamento apontou ainda que o prato feito, composto por arroz, feijão, proteína e acompanhamento, é a preferência de 77% dos trabalhadores. Isso demonstra, segundo o estudo, a busca do trabalhador por uma alimentação equilibrada.

Apesar da preferência pelo arroz e feijão, a curiosidade pode levar o brasileiro a experimentar pratos diferentes. Quando questionados sobre a possibilidade de ter à disposição pratos temáticos - como comida oriental, italiana ou mineira - 72% dos usuários de restaurantes corporativos disseram que seria uma ótima opção, pois poderiam conhecer outros tipos de culinária.