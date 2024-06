Motor de maior avião de passageiros do mundo tem falha em decolagem em São Paulo

A decolagem de um voo da Emirates no maior avião de passageiros do mundo, o A380, foi abortada na madrugada deste domingo, 16, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ao apresentar uma falha no motor enquanto se preparava para acelerar na pista. Passageiros afirmaram que as aletas se quebraram, o que provocou uma pequena explosão no motor da asa esquerda.

No vídeo publicado pelo canal Golf Oscar Romeo, os pilotos podem ser ouvidos informando à torre de controle que precisavam voltar ao portão de embarque. “Nós tivemos um estol de motor e precisamos sair em alguma pista de táxi”, diz o piloto.

Alguns passageiros relataram que foram deslocados para outros voos da Air France, enquanto os demais ficaram hospedados em uma cidade vizinha ao aeroporto até que fossem realocados em novos voos.

A empresa foi procurada, mas não se manifestou até a última atualização desta reportagem.