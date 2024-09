Mabel tem 23%, e Adriana Accorsi, 22,1%, em Goiânia, diz pesquisa Futura

O empresário Sandro Mabel (União) tem 23% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Goiânia, enquanto a deputada federal Adriana Accorsi (PT) aparece com 22,1%, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta quinta-feira, 5. Pela margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, a dupla está empatada tecnicamente na liderança.

Na terceira posição, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) tem 15,9%, empatado com Fred Rodrigues (PL), que possui 12,1%. Rogério Cruz (Solidariedade) aparece com 6%, e Matheus Ribeiro (PSDB) com 5,7%. Professor Pantaleão (UP) tem 0,4%. Brancos e nulos somam 6,8%, e indecisos são 8%.

O levantamento anterior do instituto foi divulgado no dia 13 de agosto e incluía dois nomes que não registraram candidatura: Humberto Teófilo (DC) e Leonardo Rizzo (NOVO). Por isso, não é comparável com a pesquisa divulgada nesta quinta-feira.

Pesquisa para prefeito de Goiânia:

Sandro Mabel (União): 23%

Adriana Accorsi (PT): 22,1%

Vanderlan Cardoso (PSD): 15,9%

Fred Rodrigues (PL): 12,1%

Rogério Cruz (Solidariedade): 6%

(Solidariedade): Matheus Ribeiro (PSDB): 5,7%

Professor Pantaleão (UP): 0,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,8%

NS/NR/Indeciso: 8%

Espontânea

Na pesquisa espontânea, onde o entrevistado não é apresentado a nenhum nome, Mabel aparece com 18,5%, Accorsi com 13,4% e Vanderlan Cardoso com 8,4%. Fred Rodrigues tem 8,2%, Rogério, 3,8%, e Matheus Ribeiro, 3,2%. Os indecisos somam 34,4%.

Mabel: 18,5%

Adriana Accorsi: 13,4%

Vanderlan Cardoso: 8,4%

Fred Rodrigues: 8,2%

Rogério: 3,8%

Matheus Ribeiro: 3,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,1%

Outros: 2,8%

NS/NR/Indeciso: 34,4%

Rogério é o candidato com maior rejeição, com 43,1% dos entrevistados afirmando que não votariam de jeito nenhum nele. Accorsi aparece com 37,2%, seguida pelo Professor Pantaleão. Entre os líderes, Mabel é o que tem a menor rejeição, com 12,3%, enquanto Vanderlan Cardoso aparece com 15,2%.

Segundo turno

O Futura realizou dez simulações de segundo turno. Em uma eventual disputa entre Adriana Accorsi e Sandro Mabel, o empresário vence com 49,7% contra 34,2% da deputada. Já entre Vanderlan Cardoso e Adriana Accorsi, o senador vence por 44,8% a 34%. Em um cenário de disputa entre Mabel e Vanderlan, os dois aparecem empatados, com Mabel numericamente à frente.

Vanderlan Cardoso vs Adriana Accorsi Vanderlan Cardoso: 44,8% Adriana Accorsi: 34% Ninguém/Branco/Nulo: 17,8% NS/NR/Indeciso: 3,4%

Mabel vs Adriana Accorsi Mabel: 49,7% Adriana Accorsi: 34,2% Ninguém/Branco/Nulo: 11,9% NS/NR/Indeciso: 4,2%

Adriana Accorsi vs Fred Rodrigues Adriana Accorsi: 48,5% Fred Rodrigues: 32,6% Ninguém/Branco/Nulo: 14,9% NS/NR/Indeciso: 4,0%

Adriana Accorsi vs Rogério Adriana Accorsi: 48,9% Rogério: 25,9% Ninguém/Branco/Nulo: 22,0% NS/NR/Indeciso: 3,2%

Mabel vs Vanderlan Cardoso Mabel: 42,8% Vanderlan Cardoso: 37,7% Ninguém/Branco/Nulo: 13,6% NS/NR/Indeciso: 5,9%

Vanderlan Cardoso vs Fred Rodrigues Vanderlan Cardoso: 54,1% Fred Rodrigues: 24,4% Ninguém/Branco/Nulo: 16,5% NS/NR/Indeciso: 5,1%

Vanderlan Cardoso vs Rogério Vanderlan Cardoso: 57,9% Rogério: 17,0% Ninguém/Branco/Nulo: 21,9% NS/NR/Indeciso: 3,1%

Mabel vs Fred Rodrigues Mabel: 52,4% Fred Rodrigues: 22,7% Ninguém/Branco/Nulo: 16,7% NS/NR/Indeciso: 8,3%

Mabel vs Rogério Mabel: 62,2% Rogério: 16,7% Ninguém/Branco/Nulo: 18,3% NS/NR/Indeciso: 2,8%

Fred Rodrigues vs Rogério Fred Rodrigues: 42,4% Rogério: 22,5% Ninguém/Branco/Nulo: 29,0% NS/NR/Indeciso: 6,1%



A pesquisa foi registrada no TSE como GO-01131/2024 e realizou 800 entrevistas entre os dias 27 de agosto e 4 de setembro, com uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.