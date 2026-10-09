Eleições 2026: propaganda eleitoral do 2º turno começa nesta sexta-feira

RESUMO ＋ O horário eleitoral gratuito do segundo turno das eleições de 2026 começa nesta sexta-feira, 9 de outubro, no rádio e na televisão. Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terão o mesmo tempo de propaganda, com cinco minutos cada nos programas em bloco e 12 minutos e 30 segundos diários de inserções. A propaganda em rede será exibida até 23 de outubro, dois dias antes da votação, marcada para o dia 25. Campanhas na internet e nas ruas também continuam permitidas, dentro das regras da Justiça Eleitoral.

O horário eleitoral gratuito do segundo turno das eleições de 2026 começa nesta sexta-feira, 9, cinco dias após a realização do primeiro turno.

A partir dessa data, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que disputam a Presidência da República, voltam a aparecer em programas de campanha no rádio e na televisão.

A propaganda será veiculada até 23 de outubro, dois dias antes da votação, marcada para 25 de outubro. O período foi definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que também aprovou o plano de mídia para a etapa final da disputa.

No segundo turno, os dois candidatos terão o mesmo tempo de propaganda. Serão 10 minutos diários de propaganda em rede, de segunda-feira a sábado, divididos igualmente entre as duas candidaturas.

Com isso, Lula e Flávio terão cinco minutos cada nos programas em bloco.

A ordem de exibição será alternada ao longo dos dias, começando pela candidatura que recebeu mais votos no primeiro turno.

Além dos programas em bloco, haverá 25 minutos diários de inserções, de segunda-feira a domingo. Cada candidatura terá direito a 12 minutos e 30 segundos por dia, distribuídos ao longo da programação das emissoras.

As inserções podem ter 30 ou 60 segundos.

Na propaganda presidencial em rede, os programas serão transmitidos no rádio às 7h e às 12h e, na televisão, às 13h e às 20h30, sempre pelo horário de Brasília. Cada bloco terá dez minutos destinados à disputa presidencial.

A veiculação será feita pelas emissoras de rádio e televisão de todo o país, incluindo rádios comunitárias e determinados canais de televisão por assinatura sob responsabilidade do Senado, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Câmaras Municipais.

Nos estados em que houver segundo turno para governador, haverá também propaganda específica para essa disputa. Nesse caso, os horários e a distribuição do tempo seguem as orientações do respectivo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Quais tipos de propaganda eleitoral podem ser veiculadas?

O início do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão não significa que outras formas de propaganda eleitoral estavam suspensas desde o primeiro turno.

A propaganda eleitoral em geral continua permitida no segundo turno, desde que siga as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Na internet, candidatos e partidos podem divulgar propaganda em sites próprios, redes sociais, blogs e aplicativos de mensagens, observadas as regras eleitorais. O impulsionamento de conteúdo também é permitido dentro das condições previstas pelo TSE.

Nas ruas, ainda são permitidos atos de campanha, como comícios, caminhadas, carreatas e passeatas, dentro dos prazos e horários estabelecidos pela legislação.

A distribuição de material gráfico, por exemplo, pode ocorrer até as 22h do dia anterior à votação.

Também é possível realizar debates no rádio e na televisão. No segundo turno, os debates podem ocorrer até a meia-noite da sexta-feira anterior à votação, ou seja, até 24 de outubro. As emissoras e as candidaturas devem seguir as regras definidas pela Justiça Eleitoral.

Já a propaganda em outdoors, inclusive eletrônicos, é proibida. Também não são permitidos showmícios, telemarketing eleitoral e o envio em massa de mensagens instantâneas sem o consentimento da pessoa destinatária.

A legislação ainda estabelece restrições para conteúdos que contenham calúnia, difamação, injúria, discriminação ou informações sabidamente falsas.

No caso de conteúdos produzidos ou manipulados por inteligência artificial, existem regras específicas para identificação e divulgação.

Na televisão, a propaganda eleitoral gratuita deve contar com recursos de acessibilidade, como legendas, janela com intérprete de Libras e audiodescrição, conforme as normas eleitorais.

Com o segundo turno definido entre Lula e Flávio, o horário eleitoral passa a ser mais uma frente da disputa pela Presidência. A votação acontece em 25 de outubro, quando os eleitores escolherão entre as duas candidaturas.