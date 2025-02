Lula, Tarcísio, Gusttavo Lima, Eduardo Bolsonaro e Marçal: AtlasIntel simula cenários para 2026

O levantamento Latam Pulse, do instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgado nesta terça-feira, 11, simulou diversos cenários para a eleição presidencial de 2026. Os dados indicam que, se o pleito fosse hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria em todos os cenários de primeiro e segundo turno.

A pesquisa incluiu Tarcísio de Freitas (Republicanos), Eduardo Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (União), Gusttavo Lima, Sergio Moro (União) e Pablo Marçal (PRTB) como potenciais adversários de Lula no primeiro e no segundo turno.

O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu apenas na simulação de segundo turno. Inelegível até 2030, Bolsonaro não poderá disputar a próxima eleição.

No cenário 1 do primeiro turno, Lula lidera com 41,1%, contra 26,2% de Tarcísio de Freitas, o adversário melhor colocado. Caiado, Gusttavo Lima, Tebet, Moro e Marçal aparecem com intenções de voto entre 5,9% e 2,4%. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não passam de 2% cada.

Na segunda simulação, o petista tem 40% das intenções de voto. O deputado federal Eduardo Bolsonaro é o adversário melhor colocado, com 24,2%. Os demais nomes testados não passam de 7% cada.

Segundo turno

Nos levantamentos de segundo turno, Lula vence numericamente todos os adversários. O melhor desempenho do presidente brasileiro é observado contra Marçal, que marca 49,8%, contra 29,7% do influenciador.

Tarcísio é o adversário com melhor desempenho na simulação. Os dois aparecem tecnicamente empatados, com Lula à frente, com 45,7%, e o governador de São Paulo, com 44,7%. Na disputa com Bolsonaro, Lula teria 47,6%, contra 43,4% do ex-presidente.

Cenários de 1º turno

Cenário 1

Lula – 41,1%

– 41,1% Tarcísio de Freitas – 26,2%

– 26,2% Ronaldo Caiado – 5,9%

– 5,9% Gusttavo Lima – 5,6%

– 5,6% Simone Tebet – 4,1%

– 4,1% Sergio Moro – 3,3%

– 3,3% Pablo Marçal – 2,4%

– 2,4% Marina Silva – 1,4%

– 1,4% Eduardo Leite – 0,9%

– 0,9% Não sei / branco / nulo – 9,1%

Cenário 2

Lula – 40%

– 40% Eduardo Bolsonaro – 24,2%

– 24,2% Ronaldo Caiado – 7,5%

– 7,5% Gusttavo Lima – 5,2%

– 5,2% Simone Tebet – 4,4%

– 4,4% Sergio Moro – 4,2%

– 4,2% Pablo Marçal – 3,4%

– 3,4% Marina Silva – 2,2%

– 2,2% Eduardo Leite – 1,5%

– 1,5% Não sei / branco / nulo – 7,5%

Cenários de 2º turno

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula : 45,7% (+1,0)

: 45,7% (+1,0) Tarcísio de Freitas : 44,7%

: 44,7% Branco/Nulo/Não sei: 9,6%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula : 47,4% (+10,9)

: 47,4% (+10,9) Ronaldo Caiado : 36,5%

: 36,5% Branco/Nulo/Não sei: 16,1%

Lula x Jair Bolsonaro

Lula : 47,6% (+4,2)

: 47,6% (+4,2) Jair Bolsonaro : 43,4%

: 43,4% Branco/Nulo/Não sei: 9,0%

Lula x Eduardo Bolsonaro

Lula : 49,6% (+13,2)

: 49,6% (+13,2) Eduardo Bolsonaro : 36,4%

: 36,4% Branco/Nulo/Não sei: 14,0%

Lula x Pablo Marçal