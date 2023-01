Lula sobre reunião com Tarcísio: "disse a ele que estou disposto a conversar"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 12, que está "disposto a conversar" com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL). "Ele veio aqui, tem interesse em algumas coisas e eu disse que vamos conversar", declarou o petista sobre o encontro. "Nunca deixei de conversar com um governador", emendou.

Tarcísio procurou Lula para tentar reverter a posição do governo federal contrária à privatização do Porto de Santos. Na quarta, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou que "não há dogmas" sobre o tema.

Lula, contudo, evitou dizer se está disposto a conversar sobre a privatização do local. "Vou fazer as parcerias que forem necessárias. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim", declarou o presidente da República nesta quinta-feira, em encontro com jornalistas no Palácio do Planalto, sem citar o Porto de Santos especificamente.

Ao comentar o encontro de ontem, Tarcísio disse que o Lula não fechou as portas sobre o megaleilão do Porto de Santos. A indicação já foi vista como muito positiva pelo governador de São Paulo.

