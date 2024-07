Lula se reuniu com Boulos para discutir participação na campanha em 'agenda secreta' em SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou de Brasília e São Paulo no domingo para discutir com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, o cenário eleitoral da disputa pela prefeitura da capital paulista. O encontro teve também a participação do deputado Rui Falcão, que faz parte da coordenação de campanha de Boulos.

Boulos e Falcão apresentaram sugestões de datas para Lula participar de eventos ao lado do candidato. O presidente só poderá fazer campanha nos fins de semana ou durante a noite.

A campanha da capital paulista é considerada prioritária por Lula no país. O presidente tenta reeditar em São Paulo o embate de 2022 com Jair Bolsonaro, que apoia o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A reunião realizada à noite na casa de Lula no bairro do Alto de Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, não constou da agenda oficial do presidente. Na relação de compromissos oficiais de domingo do mandatário, aparece apenas a viagem de Brasília, com partida às 16h30 e chegada às 17h50.

Questionada no domingo sobre a viagem, a assessoria da Presidência informou que Lula teria compromisso privado na capital paulista. Ele retornou a Brasília no começo da tarde de segunda-feira.

Boulos tinha viajado ao Uruguai no fim de semana para se encontrar com o ex-presidente José Mujica. Ao pousar em São Paulo, foi direto para a casa de Lula.

A pedido de Lula, Rui Falcão se licenciou do mandato de deputado federal para se dedicar à campanha do candidato do PSOL.

Durante a reunião, o presidente recebeu informações sobre o andamento da campanha e as estratégias em curso. Lula perguntou a Boulos e Falcão se o apresentador Luiz Datena (PSDB) manterá a sua candidatura.

O grupo de Boulos entende que Datena já prestou um serviço à campanha do PSOL pelas críticas que faz à administração do atual prefeito. A expectativa no PT e no PSOL hoje é que o segundo turno seja entre Boulos e Nunes.

Pesquisa da série Genial/Quaest sobre a eleição à prefeitura de São Paulo divulgada nesta terça-feira mostra variações sutis na disputa eleitoral na cidade, mas com sinalizações que favorecem Datena. O tucano oscilou para cima e viu Nunes e Boulos variarem no sentido oposto. Os três estão tecnicamente empatados na liderança da disputa.

O atual prefeito tinha 22% das menções no fim de junho e agora aparece com 20%. Já Boulos tem 19%, dois pontos a menos que os 21% que ele marcava há um mês. Datena, por sua vez, aparecia com 17% e agora tem 19%. Considerando a margem de erro, estimada em 3,1 pontos para mais ou menos, nenhuma dessas variações pode ser efetivamente considerada queda ou alta.