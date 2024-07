Lula cobra divulgação de dados da votação na Venezuela: 'Como resolve a briga? Apresenta a ata'

Depois de um processo eleitoral acirrado na Venezuela, que culminou nas urnas no último domingo, 28, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 30, que o impasse só poderia ser resolvido se as autoridades locais apresentassem as atas de votação.

“O Tribunal Eleitoral reconheceu o Maduro como vitorioso, e a oposição ainda não. Então, tem um processo. Eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial, mas não tem nada de anormal”, disse o presidente Lula ao falar sobre a nota do PT que reconhece a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela, em entrevista à TV Centro América, afiliada da TV Globo em Mato Grosso. "É normal que tenha uma briga. Como resolve essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com um recurso e vai esperar na Justiça o processo".

