ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Decreto das hidrovias: 'debate ambiental existiu, mas não foi o que derrubou', diz secretário do MMA

Para André Lima, recuo expõe limites sociais da agenda de infraestrutura na Amazônia e reacende debate sobre governança

Centenas de manifestantes acamparam em frente à sede da Cargill, no Pará (AFP)

Centenas de manifestantes acamparam em frente à sede da Cargill, no Pará (AFP)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19h00.

Última atualização em 24 de fevereiro de 2026 às 19h34.

Apesar de alertas técnicos sobre impactos ambientais considerados “significativos”, este debate não foi o fator determinante para a revogação do decreto que incluía três hidrovias amazônicas: a Madeira, Tocantins e Tapajós.

Segundo o secretário de Controle do Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente (MMA), André Lima, o peso decisivo foi a legitimidade da mobilização indígena contra a medida, que expôs fragilidades sociais e políticas do projeto.

“É possível você ter concessões privadas de transporte na Amazônia condicionadas à governança? Sim. Mas a sociedade, a comunidade local, tem toda a legitimidade de questionar, e foi isso que aconteceu”, afirmou o secretário à EXAME, ao relatar que não se tratou de uma demanda explícita do Ministério do Meio Ambiente, apesar das preocupações ambientais.

"Foi mais em relação aos protestos, a uma demanda social legítima", disse.

A declaração foi feita no dia seguinte à revogação do decreto 12.600, que previa a inclusão de trechos estratégicos dos rios Madeira, Tocantins e Tapajós no Programa Nacional de Desestatização, abrindo caminho para futuras concessões privadas.

Os projetos fazem parte de corredores logísticos considerados estratégicos para ampliar o escoamento da produção agrícola pelo Arco Norte, rota cada vez mais relevante para reduzir custos de transporte e aumentar a competitividade das exportações brasileiras.

A decisão de revogar a medida foi anunciada pelo secretário-geral da Presidência, Guilherme Boulos, após reuniões com lideranças indígenas, ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.

Segundo as autoridades, o governo recuou após ouvir relatos sobre impactos às comunidades e diante da mobilização prolongada dos povos originários.

Este governo tem capacidade de escuta do povo, inclusive para rever decisões quando necessário”, afirmou Boulos.

Já Guajajara destacou as condições precárias enfrentadas pelos manifestantes durante mais de um mês de ocupação. “Foi muito importante considerar também essa questão humanitária em que se encontrava o movimento”, disse.

Mobilização indígena e o epicentro do conflito

O recuo ocorre após um mês de protestos de indígenas de 14 etnias, que ocuparam a sede da gigante de alimentos Cargill em Santarém, no Pará. A empresa opera um dos principais portos de escoamento de soja da região e acabou se tornando o epicentro do conflito.

Na última sexta-feira, 20, o protesto chegou a São Paulo, com manifestação em frente ao escritório da companhia. Três dias depois, o governo recuou, em uma reunião no Palácio do Planalto que contou com a participação do presidente Lula à distância, durante viagem oficial à Ásia.

Embora o decreto tenha sido assinado em agosto do ano passado, o texto passou a concentrar críticas nas últimas semanas, à medida que avançaram estudos técnicos e discussões sobre dragagem e navegabilidade.

Riscos ambientais e governança

Povos indígenas, organizações indigenistas e entidades ambientalistas apontaram ausência de consulta prévia às comunidades, conforme prevê a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), além de possíveis impactos socioambientais.

Esses temores tinham respaldo em documentos oficiais. Relatórios do Ibama, do ICMBio e da Secretaria de Meio Ambiente do Pará apontavam riscos da dragagem no rio Tapajós, incluindo alteração da qualidade da água, prejuízos à pesca, risco à segurança alimentar em comunidades ribeirinhas e indígenas, além de ameaça ao segundo maior sítio de reprodução da tartaruga-da-amazônia.

Questionado sobre se o decreto, caso mantido, poderia comprometer a meta do governo de zerar o desmatamento até 2030 como parte da NDC brasileira, André Lima reconheceu que a discussão ocorreu internamente, mas que isso não iria reduzir o "ímpeto ou os resultados positivos que o governo brasileiro tem alcançado".

"A BR-319, por exemplo, estamos discutindo mecanismos para mitigar os impactos nos territórios. Esse processo é natural", frisou.

Na avaliação do secretário, o episódio expõe um dos principais desafios da agenda de infraestrutura na Amazônia: conciliar ganhos logísticos e econômicos com governança ambiental robusta e participação social efetiva.

“É possível pensar em concessões, mas desde que condicionadas a uma governança sólida", destacou.

Em nota, o Ministério dos Portos e Aeroportos reiterou que o decreto não autorizava intervenções nem determinava a privatização das hidrovias, mas apenas a realização de estudos técnicos.

A pasta informou ainda a suspensão do pregão eletrônico referente ao Plano Anual de Dragagem de Manutenção Aquaviária (PADMA) e a criação de um Grupo de Trabalho Interministerial, com participação de representantes indicados pelos povos indígenas, para discutir o futuro dos projetos.

Para organizações ambientais e indígenas, a vitória representa não apenas uma decisão política, mas o resultado da união entre movimentos que defendem o território.. Agora, a espera é pela formalização no Diário Oficial da União. 

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    1/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (IMG_7071)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    2/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Amazonia

    3/53 Amazonia (Amazonia1)

  • Amazonia

    4/53 Amazonia (Amazonia)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    5/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7024)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    6/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (IMG_7058)

  • Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    7/53 Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7110)

  • Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    8/53 Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7092)

  • Embarcação no Rio Amazonas

    9/53 Embarcação no Rio Amazonas (_MG_7089)

  • Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    10/53 Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7085)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    11/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)

    12/53 Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME) (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    13/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7040)

  • Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)

    14/53 Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME) (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    15/53 Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_6941)

  • Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    16/53 Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_6942)

  • Barco no Rio Amazonas

    17/53 Barco no Rio Amazonas (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)

    18/53 Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME) (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    19/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    20/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7004)

  • Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023-

    21/53 Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023- (_MG_7016)

  • 22/53 (_MG_7019)

  • Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023

    23/53 Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa Foto: Leandro Fonseca data: 02/072023 (_MG_7027)

  • Ribeirinhos no rio Amazonas

    24/53 Ribeirinhos no rio Amazonas (Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)

  • Trecho de floresta no Pará

    25/53 Trecho de floresta no Pará (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • 26/53 (Notiê Amazonia -3 Crédito Wesley Diego Emes)

  • Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    27/53 Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)

  • Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    28/53 Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    29/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_9035)

  • Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    30/53 Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8917)

  • Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    31/53 Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8817)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    32/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8798)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    33/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8768)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    34/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8745)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    35/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8739)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    36/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8468)

  • As árvores da Amazônia estão cada vez maiores, mas vivem em um equilíbrio delicado

    37/53 As árvores da Amazônia estão cada vez maiores, mas vivem em um equilíbrio delicado (IMG_8567)

  • Rio Negro, na Amazônia

    38/53 Rio Negro, na Amazônia (Amazônia)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    39/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8680_1)

  • Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    40/53 Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8683_1)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    41/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8697_1)

  • Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    42/53 Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8704_1)

  • Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022

    43/53 Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (IMG_8237)

  • 44/53 (IMG_8156_1)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    45/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    46/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    47/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (IMG_0640)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    48/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (IMG_0642)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    49/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    50/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    51/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    52/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (IMG_0655)

  • Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022

    53/53 Abaetuba no Pará - Amazonia - Foto: Leandro Fonseca data: outubro 2022 (Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)

Acompanhe tudo sobre:ESGSustentabilidadeClimaMudanças climáticasAmazôniaDesmatamento

Mais de ESG

Do lixo à matéria-prima: Bradesco Seguros transforma sinistros em mil toneladas recicladas

Brasil lança Plano Clima de Adaptação, mas gargalo na implementação persiste

Brasil e Índia usam tecnologia do PIX em nova rede climática para o Sul Global

Seguradora da favela chega a R$ 50 milhões em capital segurado com um ano de operação

Mais na Exame

Brasil

Flávio Bolsonaro anuncia secretário de Cláudio Castro como pré-candidato ao governo do Rio

Pop

BBB 26: Maxiane e Milena travam duelo voto a voto no 6º Paredão

Economia

Governo suspende liminares que invalidavam novas regras para VR e VA

Mercados

Meli manterá aposta em frete grátis apesar de pressão nas margens, diz RI