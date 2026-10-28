Compras de alimentos em supermercados crescem 6,5% após proibição das bets, diz Abras

RESUMO ＋ O consumo de alimentos nos lares brasileiros cresceu após a proibição das bets, segundo estudo da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) divulgado nesta quarta-feira, 28. O varejo alimentar registrou altas de 6,5% e 6,3% nas duas primeiras semanas completas de outubro, na comparação anual, com avanço nas vendas de produtos essenciais. A entidade associa o resultado à restrição das apostas e cita uma redução nas transações via Pix. Um estudo anterior da USP estimou que as bets retiraram até R$ 141 bilhões da atividade econômica brasileira em 2025.

O consumo de alimentos aumentou nos lares brasileiros após a proibição das bets no país, segundo o novo estudo da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) divulgado nesta quarta-feira, 28. Na semana de 5 a 11 de outubro, o setor de varejo alimentar registrou alta de 6,5% no Brasil em relação ao mesmo período do ano anterior. Na semana seguinte, de 12 a 18 de outubro, o avanço foi de 6,3%.

Segundo a entidade, a alta ocorreu em todos os canais do varejo alimentar, incluindo supermercados, atacarejos e mercearias, e foi observada especialmente na cesta de produtos essenciais, como arroz, óleo, macarrão e café.

A ABRAS relaciona o movimento à proibição das apostas, estabelecida pela Medida Provisória 1.394/2026, publicada em 25 de setembro. A entidade também cita os dados públicos do Banco Central, que indicam redução imediata de 10% no número de transações via Pix no país após a medida. Atualmente, a queda é de 7%, segundo os dados citados pela associação.

Consumo cresce em todas as regiões

Na semana de 5 a 11 de outubro, a região Sul e a região que engloba leste de Minas Gerais, Espírito Santo e o interior do Rio de Janeiro registraram as maiores altas do varejo alimentar, ambas de 10,6% na comparação anual.

O Nordeste teve crescimento de 6,5%, seguido pelo interior de São Paulo, com 5,6%. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro registrou avanço de 4%, enquanto o Centro-Oeste teve alta de 3,6%. A Grande São Paulo apresentou o menor crescimento entre as regiões listadas, de 1,2%.

Na semana seguinte, de 12 a 18 de outubro, o Sul manteve a liderança, com alta de 9%. A região com Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro registrou crescimento de 7,1%, seguida pela Grande Rio de Janeiro, com 6%.

No interior de São Paulo, o avanço foi de 5,6%, enquanto a Grande São Paulo registrou alta de 5,5%. O Nordeste teve crescimento de 4,5%, e o Centro-Oeste, de 3,5%.

O impacto econômico das bets

Uma pesquisa anterior do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades (Made), da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP), estimou que as apostas retiraram entre R$ 120 bilhões e R$ 141 bilhões da atividade econômica brasileira em 2025, o equivalente a 0,9% a 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo o estudo, a perda estimada correspondia entre 40% e 50% do crescimento da economia brasileira em 2025. Os pesquisadores também calcularam que a redução da atividade econômica poderia resultar em uma perda de arrecadação entre R$ 31,1 bilhões e R$ 54,8 bilhões.

Mesmo descontando cerca de R$ 9 bilhões arrecadados diretamente com as plataformas de apostas, o efeito líquido sobre as contas públicas seria negativo em pelo menos R$ 22 bilhões, podendo chegar a R$ 46 bilhões, de acordo com a pesquisa.

O levantamento também apontou possíveis efeitos das bets sobre o endividamento das famílias e a distribuição de renda. Para os pesquisadores, ao transferir recursos das famílias para as plataformas de apostas, o setor pode reduzir o consumo, ampliar a desigualdade e afetar a atividade econômica.