Ambipar e Ministério dos Povos Indígenas firmam acordo para emergências climáticas

A multinacional brasileira Ambipar e o Ministério dos Povos Indígenas assinaram um acordo para promover ações voltadas ao desenvolvimento sustentável e prevenção à emergências climáticas em terras indígenas, como forma de resposta efetiva a incêndios e desastres.

Com pelo menos 80% da biodiversidade do Brasil nestas terras, os povos indígenas são considerados seus grandes guardiões e protetores.

A parceria abrange cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, o que representa aproximadamente 14% do território brasileiro -- uma área equivalente à soma da França e da Inglaterra.

Como parte da estratégia do governo brasileiro, a iniciativa busca alinhar o setor privado à preservação das terras indígenas e inclui projetos de reflorestamento, promoção da bioeconomia e economia circular. Também estão previstos suporte técnico e capacitação para prevenção de eventos climáticos extremos e a gestão de resíduos sólidos.

Economia da floresta

Além de fortalecer a resiliência ambiental, a parceria busca gerar renda para as comunidades por meio da formação profissional de jovens indígenas e da valorização dos serviços ecossistêmicos da floresta.

As ações, realizadas junto às comunidades indígenas, seguem os princípios da convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que estabelece o direito à consulta prévia.

Eloy Terena, secretário-executivo do MPI, reforçou que o acordo “é uma ferramenta para consolidar políticas públicas culturalmente adequadas e a proteção dos direitos dos povos originários, garantindo que os benefícios cheguem efetivamente às comunidades”.

Papel do setor privado

Rafael Tello, presidente de sustentabilidade da Ambipar, destacou que a colaboração entre o governo e organizações é peça-chave para transformar desafios em oportunidades sustentáveis. "A parceria reforça nosso compromisso com soluções de impacto positivo, especialmente para as comunidades indígenas, que têm papel fundamental na preservação ambiental”, disse.

A aliança nasce para ser um modelo inovador de integração entre setor público e privado para fortalecer territórios indígenas, promovendo a conservação e também a inclusão socioeconômica, destacou a Ambipar.

O Protocolo de Intenções foi assinado durante a programação do Fórum Econômico Mundial, em Davos, e contou com a presença do CEO da Ambipar, Tercio Borlenghi Junior, e o secretário-executivo do ministério, Eloy Terena.