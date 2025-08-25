Lula recebe presidente da Nigéria para tratar de comércio e tarifas dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe, na manhã desta segunda-feira, o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, para uma visita de Estado. A elevação de tarifas sobre produtos importados pelos Estados Unidos é um dos pontos a serem tratados pelos dois líderes, que devem reforçar a importância do multilateralismo durante o encontro.

A Nigéria é um dos dez membros parceiros do Brics, bloco que é alvo de críticas do presidente americano Donald Trump. As exportações nigerianas passaram a ser tributadas em 15% pelos EUA, enquanto parte dos produtos brasileiros receberam uma sobretaxa de 50% de Washington.

Encontro bilateral e comércio

No mês passado, Lula e Tinubu tiveram um encontro bilateral no Rio de Janeiro, à margem da cúpula de líderes do Brics. A reunião ocorreu um mês depois de o vice-presidente Geraldo Alckmin ter liderado uma missão a Abuja.

Entre os pontos discutidos no Rio, tiveram destaque a ampliação dos investimentos e do comércio bilateral, além da COP30, que acontecerá em Belém, em novembro.

Cooperação e oportunidades bilaterais

Os dois mandatários também debateram a importância de estabelecer conexões aéreas diretas entre os países, o que alavancaria o turismo e oportunidades de negócios. Outros temas abordados incluíram projetos de cooperação em transição energética, ciência, tecnologia, inovação e observação espacial.

Lula e Tinubu terão reuniões ao longo da manhã e seguirão para um almoço no Itamaraty. Na parte da tarde, os presidentes participarão do Fórum Empresarial Brasil-Nigéria, na sede do Sebrae Nacional, com cerca de 200 empresários e investidores dos dois países.