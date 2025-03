Explosão de caminhão-tanque com gás natural deixa 10 mortos e 30 feridos na Nigéria

Ao menos dez pessoas morreram e 30 ficaram feridas na noite de quarta-feira em uma rodovia principal em Abuja, capital da Nigéria, após a explosão de um caminhão que transportava gás natural, segundo confirmou à Agência EFE nesta quinta um funcionário dos serviços de emergência do país.

O porta-voz do Departamento de Gestão de Emergências do Território da Capital Federal (FEMD), Nkechi Isa, explicou à EFE que o caminhão perdeu o controle e colidiu com outros veículos na ponte de Karu, na rodovia Abuja-Keffi, antes da explosão.

"Dez vidas foram perdidas no incidente; seis mortes foram inicialmente confirmadas e mais quatro morreram posteriormente devido aos ferimentos", disse Isa.

Também indicou que ao menos 30 pessoas ficaram feridas e estão recebendo tratamento no hospital.

"Além disso, mais de 14 veículos foram queimados no incêndio resultante", disse Isa à EFE em uma conversa telefônica.

"O chefe interino da FEMD, Abdul Rahman Mohammed, pediu aos motoristas que respeitem as regras de trânsito e garantam a segurança nas estradas", acrescentou.

O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, ordenou hoje uma investigação completa sobre a explosão do caminhão-tanque e pediu às agências de segurança do país, particularmente aquelas responsáveis pela segurança nas estradas, que fortaleçam a fiscalização do trânsito nos pontos de entrada e saída da capital.

"O presidente Tinubu também ordenou que fosse fornecido tratamento prioritário aos feridos em vários centros médicos na capital", disse o porta-voz da Presidência, Bayo Onanuga, em um comunicado.

Esses tipos de acidentes envolvendo caminhões-tanque ocorrem com relativa frequência na Nigéria, uma das potências petrolíferas da África.