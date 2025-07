BR-153: Acidente entre caminhão e dois ônibus que transportavam estudantes deixa ao menos 5 mortos

Um acidente entre um caminhão, um micro-ônibus e um ônibus na BR-153, na madrugada desta quarta-feira, 16, deixou ao menos cinco mortos, uma pessoa em estado gravíssimo, além outras presas às ferragens e feridos. O acidente ocorreu em Porangatu, região norte de Goiás.

Outras quatro vítimas graves foram transportadas ao Hospital de Alvorada, no Tocantins. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Polícia Técnico-Científica estão no local para prestar socorro às vítimas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, tanto o micro-ônibus quanto o ônibus estavam transportando estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), que seguiam para um congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) em Goiânia.

Os alunos saíram do Pará para participar do congresso que começa hoje e vai até o dia 20 de julho, e tem a expectativa de receber mais de 10 mil estudantes de todo o país. A presença do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) foi confirmada na programação de amanhã.

O acidente aconteceu no km 2 da BR-153. Até as 9h desta quarta-feira, a pista seguia totalmente interditada no trecho da batida, segundo a Ecovias Araguaia, concessionária responsável pela via.

Governador lamenta acidente

Por meio das redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho, lamentou o acidente e disse que está em contato com autoridades locais para acompanhar a situação.