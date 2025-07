Acidente que matou alunos da UFPA foi causado por carreta que invadiu a contramão, diz polícia

Informações preliminares apontam que o acidente na BR-153 envolvendo alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA), na madrugada desta quarta-feira, 16, ocorreu após uma carreta que trafegava no sentido contrário invadir a contramão e colidir frontalmente com um dos quatro ônibus do comboio, que transportava 25 estudantes.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, quatro ocupantes do ônibus — o motorista e três estudantes — morreram no local.

O motorista da carreta também não resistiu aos ferimentos e faleceu. Já o passageiro do caminhão foi socorrido com ferimentos graves. Um segundo ônibus do comboio também foi atingido, mas nenhum passageiro ficou ferido. Os outros dois veículos não se envolveram no acidente, que ocorreu em Porangatu, região Norte de Goiás.

Registro de 75 vítimas

Ao todo, a ocorrência teve registro de 75 vítimas, de acordo com a Ecovias Araguaia, que administra a BR-153. Cinco pessoas foram resgatadas por equipes da concessionária – quatro em estado grave e uma em estado leve. Outras vítimas foram removidas por equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Prefeitura Municipal de Talismã (TO).

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia confirmado seis mortes, mas depois corrigiu para cinco. Outras quatro vítimas graves foram transportadas ao Hospital de Alvorada, no Tocantins.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, tanto o micro-ônibus quanto o ônibus estavam transportando estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), que seguiam para um congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) em Goiânia.

Os alunos saíram do Pará para participar do congresso que começa hoje e vai até o dia 20 de julho, e tem a expectativa de receber mais de 10 mil estudantes de todo o país. A presença do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) foi confirmada na programação de amanhã.