Lula inaugura hospitais em Minas em meio a impasse eleitoral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em Minas Gerais na próxima sexta-feira, quando participará da inauguração de dois hospitais, em Belo Horizonte e Divinópolis.

A visita ocorre em um momento de indefinição sobre quem representará o campo governista na disputa pelo governo mineiro em 2026.

Em Divinópolis, cidade do senador Cleitinho (Republicanos-MG), que lidera pesquisas para o governo estadual e é cortejado pelo grupo político de Flávio Bolsonaro (PL), Lula participará da inauguração do Hospital Regional.

Já em Belo Horizonte, o presidente acompanhará a oficialização da transição do Hospital Luxemburgo para atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A viagem acontece a poucos meses do início da campanha eleitoral, mas sem que Lula tenha um palanque definido em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país.

PT busca nome para disputar o governo mineiro

Após a desistência do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) de disputar o governo estadual, o PT passou a avaliar alternativas. Entre elas, estão uma candidatura própria ou o apoio ao ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB).

Outros nomes considerados nos últimos meses, como o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) e o empresário Josué Gomes da Silva, perderam força. Kalil tem demonstrado resistência a uma aliança com o PT, enquanto Josué não sinalizou interesse em disputar o cargo.

Dentro do partido, parte da direção avalia que, caso aliados não apresentem desempenho competitivo nas pesquisas, o PT deve lançar candidatura própria em um estado considerado estratégico para a eleição presidencial.

Reunião discutirá cenário eleitoral

Parlamentares petistas de Minas Gerais devem se reunir nesta quinta-feira com o presidente nacional do partido, Edinho Silva, para discutir o cenário político local e apresentar um diagnóstico que será levado a Lula.

A ex-prefeita de Contagem Marília Campos chegou a ser defendida por setores do PT como possível candidata ao governo estadual. No entanto, Edinho Silva afirmou nesta terça-feira que ela é pré-candidata ao Senado.

Nos bastidores, lideranças petistas reconhecem que as negociações para a formação de um palanque unificado enfrentam dificuldades e dependem de acordos nacionais entre diferentes partidos.

Minas é prioridade para Lula

Auxiliares do presidente vinham evitando marcar inaugurações com a presença de Lula em Minas enquanto persistia a indefinição sobre a disputa estadual.

A avaliação predominante no PT é que apenas o próprio presidente terá condições de conduzir as negociações capazes de destravar a formação de uma aliança para 2026.

O estado é tratado como prioridade estratégica pelo governo. Além de concentrar o segundo maior eleitorado do país, Minas Gerais tem histórico de forte correlação com o resultado das eleições presidenciais, já que, tradicionalmente, o vencedor no estado costuma vencer também a disputa pelo Palácio do Planalto.

*Com O Globo