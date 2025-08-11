Edinho Silva, presidente do PT, é o entrevistado da EXAME nesta segunda

As disputas no Congresso, a articulação de palanques regionais, a organização da provável campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026 e o futuro da sigla sem sua principal figura a partir de 2030 são alguns dos desafios de Edinho Silva, eleito presidente do PT em julho.

E é sobre esses e outros assuntos que o ex-prefeito de Araraquara e ex-ministro falará nesta segunda-feira, 11, às 17h, no programa Macro em Pauta. A conversa será transmitida ao vivo no canal da EXAME no YouTube.

Edinho venceu a disputa com mais de 300 mil votos e superou nomes como do deputado Rui Falcão e Romênio Pereira.

O político representa um grupo mais alinhado à estratégia de ampliação de alianças, com maior abertura ao diálogo com partidos de centro e centro-direita, movimento já visível nas disputas estaduais. Dos 16 presidentes estaduais definidos até agora, ao menos 11 seguem esse perfil.

O novo presidente assume em meio a um cenário de desgaste com partidos do Centrão, como PP e União Brasil. Apesar de ocuparem ministérios, vêm sinalizando aproximação com candidaturas bolsonaristas em 2026.

Quem é Edinho Silva?

Edinho começou sua trajetória política no movimento estudantil e se consolidou como liderança no interior paulista. Foi deputado estadual por dois mandatos e, em 2005, assumiu a presidência do PT de São Paulo. Ganhou projeção nacional como tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff em 2014 e, no ano seguinte, foi nomeado ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, cargo que ocupou até o afastamento da petista, em 2016.

Prefeito eleito e reeleito de Araraquara (SP), adotou medidas rígidas de combate à covid-19 e protagonizou embates com lideranças nacionais, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Com perfil conciliador, Edinho é considerado um nome capaz de articular alianças para 2026 e liderar uma nova fase do PT, mais voltada para a composição política e ao diálogo com o centro.

Sua candidatura foi construída desde o ano passado, com participação direta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A entrevista será conduzida por André Martins, repórter da EXAME, e Luciano Pádua, Editor de Macroeconomia da EXAME.