Lula encerra 2025 mais próximo do Congresso após viver atritos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viveu embates com o Congresso em 2025, mas encerrará o ano com uma relação menos tensa com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

O chefe do Executivo entrou em rota de colisão com Motta devido ao PL Antifacção e com Alcolumbre após a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Em dezembro, porém, a relação melhorou após afagos públicos, liberação de emendas parlamentares e aprovação no Congresso de projetos de interesse do Palácio do Planalto.

O chefe do Executivo usou metáforas para afirmar que a crise foi superada e agradeceu o Legislativo, enquanto Motta afirmou que o parlamento “não faltou ao governo”.

Na última semana de trabalho do ano, o Congresso aprovou o corte de benefícios fiscais que deve garantir um aumento de arrecadação de cerca de R$ 20 bilhões em 2026, o que evitará o contingenciamento de gastos no ano em que Lula disputará a reeleição.

O presidente, por sua vez, fez uma troca no Ministério do Turismo para agradar a ala governista do União Brasil da Câmara e nomeou para chefiar a pasta Gustavo Feliciano, que também é próximo de Motta.

No discurso de posse, o novo ministro fez questão de deixar clara a proximidade. "Presidente Hugo, um paraibano assumir um ministério da República é um reflexo incontestável de sua discreta, mas inegável, forte liderança. O Ministério do Turismo é a sua casa porque a Paraíba é grata a seu apoio", afirmou.

O presidente da Câmara participou da cerimônia e elogiou Feliciano. "A decisão do senhor [Lula] de atender à indicação do nome de Gustavo Feliciano antes de tudo demonstra sua capacidade política e sua capacidade de agregar", afirmou. E prosseguiu: "O governo encerra o ano muito melhor do que iniciou".

Messias no Senado

Com Alcolumbre, por sua vez, a relação ficou tensa porque o presidente do Senado apoiava o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga de Luís Roberto Barroso no STF, mas teve a preferência ignorada por Lula, que indicou Messias para o cargo.

O chefe do Senado chegou a emitir nota pública após desentendimento a respeito da sabatina do escolhido para o Supremo.

“É nítida a tentativa de setores do Executivo de criar a falsa impressão, perante a sociedade, de que divergências entre os Poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico, com cargos e emendas. Isso é ofensivo não apenas ao Presidente do Congresso Nacional, mas a todo o Poder Legislativo”, disse.

Após conversas, porém, a relação melhorou e Alcolumbre fez elogios a Lula. No fim do ano, em mais um gesto de paz, o presidente ligou para o chefe do Congresso para agradecer a aprovação do Orçamento de 2026.

O senador, no entanto, não garantiu apoio para aprovação de Messias para o Supremo e o governo ainda trabalha para diminuir a resistência ao advogado-geral da União na Casa.