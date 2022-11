Lula embarca para COP27 com Haddad em sua primeira viagem internacional

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva embarcou na manhã desta segunda-geral para COP27, no Egito. Em sua primeira viagem internacional após vencer as eleições, o petista fará também uma visita a Portugal.

Junto com Lula, no avião particular, embarcaram a sua mulher, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, e o ex-prefeito Fernando Haddad. A expectativa é que durante a viagem o presidente eleito defina a função que Haddad terá em seu governo. O ex-prefeito tem chances de assumir o comando do Ministério da Fazenda.

O ex-ministro Celso Amorim, principal assessor de Lula para questões externas, participaria da comitiva, mas não pôde ir porque se recupera de uma cirurgia no quadril.

Na conferência, o anúncio mais importante deve ser a confirmação de que, atendendo a uma demanda de ONGs da sociedade civil, o governo eleito vai propor o Brasil como sede da COP30, em 2025. Havia também a expectativa de que Lula revelasse durante a conferência o nome do futuro ministro do Meio Ambiente, mas dois aliados próximos do presidente eleito disseram nos últimos dias que isso não deve acontecer. O petista quer começar a montar o seu governo na volta ao Brasil.

Uma das reuniões mais importantes que o presidente eleito terá no âmbito da COP27 será com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Lula também terá uma reunião bilateral com o presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sisi.

A participação oficial de Lula na COP27 começa na quarta-feira pela manhã, no evento “Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática”. Na tarde do mesmo dia, ele fará um discurso na área da ONU.

Na quinta-feira, Lula se encontra com representantes da sociedade civil brasileira e participará do Fórum Internacional dos Povos Indígenas. O petista embarca para Portugal no dia seguinte, onde terá encontro com autoridades locais.

Segundo o colunista Lauro Jardim, Lula viajou no avião do empresário José Seripieri Junior, que foi dono da Qualicorp e hoje comanda a Qsaúde. Seripieri é um dos empresários mais próximos de Lula. O uso da aeronave provoca preocupação no entorno do petista.

