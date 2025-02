Lula e Alcolumbre viajam juntos para inaugurar obras no Amapá

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), viajarão juntos na quinta-feira para o Amapá, onde dividirão palanque para inauguração de obras. Lula convidou Alcolumbre para ir com ele no mesmo voo até o Norte do país, o que costuma ser praxe no cerimonial da Presidência.

É a primeira vez que Lula e Alcolumbre estarão juntos fora de Brasília desde a eleição do parlamentar para o comando da Casa.

Lula fará a inauguração de um residencial em Macapá e vai lançar o início das obras do novo campus do Instituto Federal do Amapá. Também formalizará a transferência de terras da União para o Amapá. Lula escolheu iniciar a segunda semana de viagens pelo país visitando o estado do presidente do Senado. O Amapá é estratégico na aproximação de Lula e Alcolumbre, de quem o presidente depende para aprovar projetos caros ao governo.

As agendas no estado foram propostas a Lula pelo ministro de Integração Nacional, Waldez Góes, aliado de Alcolumbre. Góes e Alcolumbre integram o grupo político do governador Clécio Luis, que buscará a reeleição em 2026.

Na sequência, Lula vai na sexta-feira ao Pará, onde fará anúncios voltados ao Minha Casa, Minha Vida, atendendo a sugestões de agenda feitas pelo ministro da Cidades, Jader Filho.

No mesmo dia, Lula visita as obras da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que ocorrerá em Belém em novembro.

Lula vai correr o país levar holofotes a entregas do governo no momento mais difícil do seu terceiro mandato em relação à popularidade. O presidente deu a largada na última semana a um roteiro de viagens que visa reverter a curva negativa em sua aprovação e apresentar resultados obtidos pelo governo com foco em 2026. Na primeira semana de viagens, Lula visitou Rio de Janeiro e Bahia.