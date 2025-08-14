Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula diz que projeto do governo para regulamentar redes vai coibir pedofilia e discurso de ódio

Projeto deve ser enviado ao Congresso em meio à viralização de vídeo sobre adultização de menores

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15h36.

Tudo sobreGoverno Lula
Saiba mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que deve enviar ao Congresso o projeto de regulação das plataformas. Em um discurso em Pernambuco, Lula voltou a defender regras para as big techs que as responsabilize por conteúdo criminoso postado nas redes.

Lula citou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é contra a intenção do Brasil de regulamentar as plataformas.

— Estamos fazendo o projeto de regulação. Ontem terminamos o projeto, vamos mandar (para o Congresso). Porque aqui no Brasil tem lei e a lei vale para nós e para as empresas estrangeiras aqui dentro. E não vamos permitir a loucura que se faz com crianças e adolescentes. A pedofilia, o estímulo ao ódio, as mentiras, colocar em risco a democracia e o Estado de Direito, não vamos deixar. Por isso vamos regular e queremos responsabilizar quem fica utilizando criança para praticar pedofilia. Isso aqui não vai ter e ele (o presidente americano Donald Trump) tem que saber que quem manda neste país é o povo brasileiro — afirmou Lula.

O governo federal tem impulsionado a agenda da regulamentação das redes em meio à viralização de um vídeo do influenciador Felca com críticas à adultização e à exploração sexual da imagem de crianças e jovens nas redes sociais. A repercussão do vídeo já fez com que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) anunciasse um grupo de trabalho para a formulação de projetos de lei sobre segurança de crianças na internet.

Na quarta-feira, a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, já havia dito em postagem nas redes que o governo fechou propostas de regulamentação das redes sociais para “aumentar a proteção dos cidadãos brasileiros no ambiente digital e promover maior concorrência econômica” entre as plataformas.

Na ocasião, Gleisi destacou que o tema será levado ao Congresso com o objetivo de “responder à demanda da população brasileira por impor mais responsabilidade das plataformas digitais em garantir um ambiente digital seguro”.

“Entendemos que no Congresso já há projetos em condições de serem votados, como o PL 2628, do senador Alessandro Vieira, relatado pelo deputado Jadyel Alencar. O projeto tem amplo apoio na Casa, conta com apoio do governo e demanda apreciação imediata pela Câmara dos Deputados”, disse Gleisi em seu texto. O projeto era discutido pelos parlamentares antes do vídeo de Felca e teve a tramitação travada com a ocupação da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados por parlamentares bolsonaristas, na semana passada.

No tuíte, Gleisi frisou que há a questão é “muito urgente”. Um requerimento de urgência para a apreciação do projeto de lei já estava na pauta do plenário da Câmara na terça-feira passada, 5, quando a sessão foi "cancelada" em meio ao motim de bolsonaristas.

O projeto estabelece deveres de cuidado para as plataformas digitais e as obriga a fornecer mecanismos de controle parental, a mitigar riscos gerados pela operação do negócio e a remover conteúdos que violem direitos de menores assim que tomarem ciência deles. Também prevê a proibição de caixas de recompensas em jogos eletrônicos e o “perfilamento comportamental” dos menores (uso de técnicas para coletar e analisar dados sobre o comportamento e emoções de crianças e adolescentes, com o objetivo de personalizar serviços e publicidade).

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaGoverno LulaRedes sociaisDonald Trump

Mais de Brasil

Consórcio liderado por construtura vence leilão da Rota Agro

Lula critica cassação de vistos por Trump e defende fim do bloqueio dos EUA à Cuba

'Alunos estão pedindo dinheiro de volta', diz representante das autoescolas sobre mudanças na CNH

Felca será ouvido pelo Senado sobre adultização de menores em plataformas digitais

Mais na Exame

Carreira

Sabia que essas 10 palavras fazem o ChatGPT ‘ficar burro’?

Infraestrutura

Consórcio liderado por construtura vence leilão da Rota Agro

Economia

Inflação no atacado nos EUA tem a maior alta em 3 anos, refletindo aumento nas tarifas

Minhas Finanças

Após 5 anos, Open Finance conecta 65 milhões de contas e movimenta cerca de R$1,2 bi por mês, diz BC