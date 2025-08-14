Trump diz que o Brasil tem sido 'parceiro comercial horrível'

O presidente americano Donald Trump afirmou na tarde de hoje na Casa Branca que o Brasil “tem sido um parceiro comercial horrível” ao cobrar dos Estados Unidos “tarifas enormes”.

— O Brasil tem algumas leis muito ruins acontecendo, em que eles pegaram um presidente e o colocaram na prisão, ou estão tentando colocá-lo na prisão — disse Trump sobre a prisão domiciliar do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que está sendo processado por formação de organização criminosa numa tentativa de golpe de Estado.

— Eles também nos trataram mal como parceiros comerciais por muitos, muitos anos, um dos piores, um dos piores países do mundo — acrescentou Trump.

O presidente americano contraria fatos já demonstrados pelo governo brasileiro. O Brasil é um dos poucos países do mundo que têm déficit comercial com os EUA. Ou seja, o país compra mais produtos dos americanos o que vende para a maior economia do mundo. Portanto, a relação comercial entre os dois países é vantajosa para os EUA.

Questionado por um repórter sobre a aproximação de outros países, incluindo o Brasil, com a China por conta do tarifaço, Trump afirmou "não estar nem um pouco preocupado":

— Eles podem fazer o que quiserem. Nenhum deles está indo muito bem. O que estamos fazendo, em termos econômicos, é acabar com todos eles, incluindo a China.