Trump diz que o Brasil tem sido 'parceiro comercial horrível'

Presidente americano afirma que o Brasil tratou por muitos anos como um ‘dos piores países’ em termos comerciais

Agência o Globo
Agência de notícias

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15h46.

Última atualização em 14 de agosto de 2025 às 15h54.

O presidente americano Donald Trump afirmou na tarde de hoje na Casa Branca que o Brasil “tem sido um parceiro comercial horrível” ao cobrar dos Estados Unidos “tarifas enormes”.

— O Brasil tem algumas leis muito ruins acontecendo, em que eles pegaram um presidente e o colocaram na prisão, ou estão tentando colocá-lo na prisão — disse Trump sobre a prisão domiciliar do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que está sendo processado por formação de organização criminosa numa tentativa de golpe de Estado.

— Eles também nos trataram mal como parceiros comerciais por muitos, muitos anos, um dos piores, um dos piores países do mundo — acrescentou Trump.

O presidente americano contraria fatos já demonstrados pelo governo brasileiro. O Brasil é um dos poucos países do mundo que têm déficit comercial com os EUA. Ou seja, o país compra mais produtos dos americanos o que vende para a maior economia do mundo. Portanto, a relação comercial entre os dois países é vantajosa para os EUA.

Questionado por um repórter sobre a aproximação de outros países, incluindo o Brasil, com a China por conta do tarifaço, Trump afirmou "não estar nem um pouco preocupado":

— Eles podem fazer o que quiserem. Nenhum deles está indo muito bem. O que estamos fazendo, em termos econômicos, é acabar com todos eles, incluindo a China.

