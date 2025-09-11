Lula diz que governo vai 'trabalhar contra a anistia' discutida no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo federal irá trabalhar para derrubar o projeto de anistia defendido pela oposição que prevê perdão aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e réus da trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso a proposta prospere no Congresso Nacional.

Conforme mostrou O Globo, o veto do petista é dado como certo por aliados, o que obrigaria um apoio ainda maior para derrubá-lo.

Nesta quinta-feira, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma da Corte a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por tentativa de golpe e abolição de Estado Democrático de Direito. Em entrevista pela manhã para a Band, Lula disse que o Congresso tem o direito de discutir anistia "quando quiser", mas que o governo "tem direito de ser contra ou a favor, e orientar sua base".

— O governo vai trabalhar contra a anistia, não é o momento de discutir anistia porque o cidadão nem foi condenado ainda — disse Lula, mais cedo.

Questionado sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula declarou que ele se comportou como um "serviçal" de Bolsonaro ao criticar o ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do processo que condenou o ex-presidente.

— Ele não podia ter falado isso sobre o Alexandre de Moraes, o Tarcísio demonstrou ali que ele não é nada mais nada menos que o serviçal do Bolsonaro, ele faz o que o Bolsonaro quiser, não tem personalidade própria — afirmou Lula.

Em discurso na última semana na Avenida Paulista, Tarcísio afirmou que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Alexandre de Moraes”. O governador articula a favor do projeto de anistia no Congresso.