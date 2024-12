Lula deixa UTI e está 'lúcido e orientado', diz boletim médico

Em boletim divulgado nesta sexta-feira, 13, o hospital Sírio Libanês afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está "lúcido e orientado". O presidente, segundo a assessoria do hospital, também deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nesta manhã.

O presidente agora está sob cuidados semi-intensivos. O boletim ainda afirma que Lula "alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores".

Lula passou por uma embolização da artéria meníngea média na quinta-feira, 12, para evitar novos sangramentos no cérebro, após a cirurgia de emergência para drenagem de hematoma, realizada na madrugada de terça. O procedimento, que durou cerca de uma hora, foi realizado sem necessidade de anestesia geral, apenas sedação, e ocorreu em uma sala de cateterismo.

O presidente não pode receber visitas. Durante a internação, quem o acompanha é a primeira-dama Janja, que está com ele desde a noite de segunda-feira. Apesar de precisar de um repouso relativo devido ao ocorrido, os médicos afirmaram que Lula pode retomar suas atividades normais nos próximos dias, embora sem se expor a estresse excessivo, o que é difícil dada sua posição.

O hematoma, que se formou após uma queda sofrida por Lula em outubro, evoluiu para dois sangramentos no cérebro, conhecidos como higroma bilateral. O neurologista responsável explicou que o tipo de hemorragia era localizado entre o crânio e o cérebro, e não dentro do órgão, o que diminui os riscos.

O presidente também passou por uma drenagem do hematoma no lado esquerdo, que diminuiu de tamanho, enquanto no lado direito, o hematoma foi absorvido naturalmente.