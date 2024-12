Temos muitos encontros pelo Brasil e o mundo, diz Lula nas redes sociais; veja vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em seu perfil no Instagram que "2025 está chegando e temos muitos encontros pelo Brasil e pelo mundo" poucas horas depois de o hospital Sírio Libanês afirmar que ele havia saído da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Em vídeo, o presidente é visto andando ao lado do neurocirurgião, Marcos Stavale, e da primeira-dama, Janja. "Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira", escreveu ele na legenda da publicação.

Lula passou por uma embolização da artéria meníngea média na quinta-feira, 12, para evitar novos sangramentos no cérebro, após a cirurgia de emergência para drenagem de hematoma, realizada na madrugada de terça. O procedimento, que durou cerca de uma hora, foi realizado sem necessidade de anestesia geral, apenas sedação, e ocorreu em uma sala de cateterismo.

O presidente não pode receber visitas. Durante a internação, quem o acompanha é a primeira-dama Janja, que está com ele desde a noite de segunda-feira. Apesar de precisar de um repouso relativo devido ao ocorrido, os médicos afirmaram que Lula pode retomar suas atividades normais nos próximos dias, embora sem se expor a estresse excessivo.

O hematoma, que se formou após uma queda sofrida por Lula em outubro, evoluiu para dois sangramentos no cérebro, conhecidos como higroma bilateral. O neurologista responsável explicou que o tipo de hemorragia era localizado entre o crânio e o cérebro, e não dentro do órgão, o que diminui os riscos.

O presidente também passou por uma drenagem do hematoma no lado esquerdo, que diminuiu de tamanho, enquanto no lado direito, o hematoma foi absorvido naturalmente. O presidente agora está sob cuidados semi-intensivos.