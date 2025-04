Lula convoca reunião para discutir fraude nos aposentados do INSS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou o ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Vinicius de Carvalho, para discutir, no fim da manhã desta segunda-feira, 28, o esquema de fraudes contra aposentados no INSS.

Essa é a primeira reunião do presidente sobre o tema com o chefe da CGU, órgão que iniciou as investigações que resultaram na operação Sem Desconto, deflagrada na quarta-feira da semana passada.

No dia em que a operação foi deflagrada, Lula determinou a demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, aliado do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Em entrevista ao GLOBO, Lupi admitiu que sabia o que estava acontecendo em relação aos aumentos dos descontos de aposentadorias para repasses a associações e que demorou para tomar previdências. Disse, porém, que não se sente desconfortável em permanecer no governo.

A avaliação no governo é que Lupi precisa se orientar pelas investigações da PF e da CGU e tomar as providências. Auxiliares de Lula com assento no Palácio do Planalto dizem que, por enquanto, não há nada concreto contra o ministro e que não é possível agir por impulso nesses casos.