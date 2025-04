Em meio a escândalo no INSS, Lupi irá à comissão da Câmara e será questionado sobre a crise

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, vai participar nesta terça-feira de uma reunião da Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara. Lupi inicialmente foi convidado para fazer um balanço sobre as ações feitas no ministério, mas a crise envolvendo o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) será o principal assunto do encontro.

A assessoria do ministro disse nesta terça que a participação dele na comissão está mantida. Da mesma forma, o presidente do colegiado, deputado Ruy Carneiro (Podemos-PB), declarou que entrou em contato com Lupi para confirmar a presença dele após o escândalo ter se tornado público e que ele manteve a previsão de ir.

O esquema de fraudes contra aposentados no INSS tem desgastado o ministro. A operação "Sem Desconto", deflagrada na quarta-feira passada, apura descontos irregulares feitos por associações que possuem convênios com o INSS. Segundo as investigações, esses grupos podem ter desviado mais de R$ 6 bilhões nos últimos anos.

Em entrevista ao GLOBO, Lupi admitiu que sabia o que estava acontecendo em relação aos aumentos dos descontos de aposentadorias para repasses a associações e que demorou para tomar previdências. Disse, porém, que não se sente desconfortável em permanecer no governo.

Antes mesmo de ser abordado por parlamentares, há a expectativa de deputados de que o próprio ministro se explique sobre a crise ao fazer a fala inicial na comissão.