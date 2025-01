Lula conversa por telefone com Boric após cancelamento da Celac e crise dos deportados com Trump Encontro foi cancelado com a superação do impasse entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Colômbia, Gustavo Petro

Presidente brasileiro recebeu telefonema de Gabriel Boric para tratar da integração regional e de um novo encontro no Chile (Ricardo Stuckert/Agência Brasil)