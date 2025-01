O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 8, que os homens seriam “mais apaixonados” pelas amantes do que por suas mulheres. A declaração ocorreu durante uma cerimônia em alusão aos dois anos das invasões de 8 de janeiro de 2023. Lula usou a analogia para reforçar seu apreço pela democracia, o que gerou risadas entre os presentes, mas também críticas de bolsonaristas nas redes sociais.

“Eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou amante, porque, na maioria das vezes, os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Eu sou um amante da democracia e conheço o valor dela”, afirmou o presidente.

A fala de Lula repercutiu entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) compartilhou o vídeo em seu perfil no X e declarou que o governo teria "inaugurado a temporada de gafes". Já o vereador bolsonarista Pablo Almeida (PL-MG) comparou a metáfora com infidelidade:

“Da mesma forma que quem tem uma amante trai a sua mulher, quem fala em democracia bajulando ditadores como Nicolás Maduro trai os verdadeiros democratas”, escreveu.

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR) também se manifestou, afirmando que, “assim como com as amantes, o que há é uma relação de conveniência”.

Lula diz no vídeo: 'Sou amante da democracia, não marido." Essa frase diz muito. No fundo, ele não tem um compromisso real com a democracia. Assim como com as amantes, o que há é uma relação de conveniência. Isso explica por que ele admira tanto autoritários como Maduro

Brincadeira com Alexandre de Moraes

Ainda durante o evento, Lula fez uma brincadeira com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele destacou o apelido popular do magistrado, “Xandão”, mencionando que este já se tornou parte de sua identidade pública:

“Tenho 79 anos de idade, já vivi muito vendo a vida da Suprema Corte brasileira, e nunca conheci um ministro que tivesse um apelido dado pelo povo, chamado Xandão. Esse apelido já pegou e ninguém vai parar de te chamar de Xandão.”

Lula também relembrou o plano frustrado que visava o assassinato dele, do ministro Moraes e do vice-presidente Geraldo Alckmin, revelado pela Polícia Federal após as eleições de 2022. “Escapei da tentativa junto com o Xandão e companheiro Alckmin de um atentado de um bando de irresponsáveis, aloprados, que acharam que seria fácil tomar o poder.”