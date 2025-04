Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Zema, Marçal e Caiado: AtlasIntel simula cenários para 2026

O levantamento Latam Pulse, do instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgado nesta terça-feira, 1º de março, simulou diversos cenários para a eleição presidencial de 2026.

O levantamento mostrou que, se as eleições fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideraria o primeiro turno com 41,7%. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seria o seu adversário mais próximo, com 33,9%.

No segundo turno, o petista aparece tecnicamente empatado com Tarcísio e com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030.

O estudo, que testou diversos candidatos, incluiu também o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União), o influenciador Pablo Marçal (PRTB), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), e os governadores Eduardo Leite (PSDB) e Romeu Zema (Novo). Nenhum dos outros nomes conseguiu alcançar mais de 5% das intenções de voto no primeiro turno.

No cenário 1 do primeiro turno, Lula aparece com 41,7% das intenções de voto, contra 33,9% de Tarcísio, o nome mais forte da oposição. Os demais candidatos possuem intenções de voto mais modestas: Pablo Marçal tem 5,4%, Ronaldo Caiado tem 3,8%, Eduardo Leite alcança 3,6%, Simone Tebet fica com 3,3%, e Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, tem 1,6%. Marina Silva figura com apenas 0,5%.

Cenários de segundo turno mostram empate técnico

No segundo turno, o levantamento revelou que Lula venceria três dos seis possíveis adversários. Os melhores desempenhos do presidente ocorrem em confrontos contra o governador Eduardo Leite, com Lula com 46% contra 36% do tucano, contra o governador Romeu Zema (44% de Lula e 25% do mineiro), e contra Ronaldo Caiado (47% contra 37%).

Os cenários mais equilibrados envolvem Tarcísio e Bolsonaro. No duelo com Tarcísio, o governador paulista tem 47%, enquanto Lula marca 46%. No confronto contra Bolsonaro, o ex-presidente tem 48%, e Lula aparece com 46%. Ambos os cenários indicam um empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa.

A pesquisa mostra ainda que uma eventual disputa de segundo turno, Pablo Marçal aparece com 51% e Lula com 46%. O influenciador está inelegível.

Em todos esses casos, a taxa de indecisos ou votos em branco/nulo foi significativa, com valores entre 16% e 30%.

Cenário 1 - intenção de voto para presidente - 1º turno

Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para presidente?

Lula: 41.7%

Tarcísio de Freitas: 33.9%

Não sei/branco/nulo: 6.2%

Pablo Marçal: 5.4%

Ronaldo Caiado: 3.8%

Eduardo Leite: 3.6%

Simone Tebet: 3.3%

Romeu Zema: 1.6%

Marina Silva: 0.5%

Intenção de voto para presidente - 2º turno

Em um eventual segundo turno nas eleições presidenciais de 2026, como você votaria nos seguintes cenários?

Tarcísio de Freitas x Lula

Tarcísio de Freitas: 47%

Branco/Nulo/Não sei: 7%

Lula: 46%

Jair Bolsonaro x Lula

Jair Bolsonaro: 48%

Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula: 46%

Pablo Marçal x Lula

Pablo Marçal: 51%

Branco/Nulo/Não sei: 3%

Lula: 46%

Ronaldo Caiado x Lula

Ronaldo Caiado: 37%

Branco/Nulo/Não sei: 16%

Lula: 47%

Eduardo Leite x Lula

Eduardo Leite: 36%

Branco/Nulo/Não sei: 18%

Lula: 46%

Romeu Zema x Lula