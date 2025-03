Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Eduardo, Ciro e Marçal: Gerp simula cenários para eleições de 2026

O levantamento do instituto de pesquisa Gerp, divulgado neste sábado, 29, simulou diversos cenários para a eleição presidencial de 2026. Os dados indicam que, se o pleito fosse hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria dois dos três cenários de primeiro turno em que o seu nome foi testado.

O petista aparece na dianteira em disputas nas quais os seus principais opositores são o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Lula tem melhor desempenho no cenário contra Tarcísio, com 29% das intenções de votos contra 18% do governador. Em uma eventual disputa do petista e Eduardo, o deputado tem 19% contra 24% de Lula.

Em uma simulação que o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível até 2030, Lula aparece com 26% contra 41% do ex-presidente. Nos outros três cenários em que Lula não aparece como candidato, Tarcísio, Bolsonaro e Eduardo lideram as intenções de voto.

O influenciador Pablo Marçal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes também foram testados, os governadores Romeu Zema, Ratinho Jr. e Ronaldo Caiado.

O cantor Gusttavo Lima, que afirmou que não tem mais interesse em se candidatar, deixou as simulações. A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, que aparecia em um dos cenários da pesquisa de fevereiro, não foi testada neste mês pelo instituto.

O levantamento foi realizado entre os dias 22 e 27 de março de 2025, com 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95,55%.

Veja os cenários eleitorais para 2026, segundo a Gerp

Cenário 1

Bolsonaro: 41%

41% Lula: 26%

26% Ciro Gomes: 5%

5% Ratinho Jr: 5%

5% Pablo Marçal: 4%

4% Romeu Zema: 3%

3% Ronaldo Caiado: 3%

3% Nenhum deles: 7%

7% Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 2

Lula: 29%

29% Tarcísio de Freitas: 18%

18% Pablo Marçal: 13%

13% Ciro Gomes: 10%

10% Ratinho Jr: 7%

7% Romeu Zema: 4%

4% Ronaldo Caiado: 4%

4% Nenhum deles: 14%

14% Não sabe/Não respondeu: 6%

Cenário 3

Lula: 24%

24% Eduardo Bolsonaro: 19%

19% Pablo Marçal: 10%

10% Ciro Gomes: 9%

9% Romeu Zema: 8%

8% Ratinho Jr: 7%

7% Ronaldo Caiado: 4%

4% Nenhum deles: 12%

12% Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 4

Bolsonaro: 39%

Ciro Gomes: 13%

Flávio Dino: 6%

Ratinho Jr.: 5%

Pablo Marçal: 5%

Romeu Zema: 5%

Ronaldo Caiado: 4%

Nenhum deles: 17%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 5

Tarcísio de Freitas: 18%

Ciro Gomes: 17%

Pablo Marçal: 13%

Ratinho Jr.: 9%

Flávio Dino: 8%

Romeu Zema: 5%

Ronaldo Caiado: 4%

Nenhum deles: 20%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 6