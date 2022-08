Lira, Pacheco, Toffoli e Ciro Nogueira debatem 'equilíbrio dos poderes'; veja como assistir

Os parlamentares Ciro Nogueira (PP-PI), Arthur Lira (PP-AL), Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e outros líderes políticos e do mundo jurídico participam nesta sexta-feira, 19, de um seminário sobre o equilíbrio dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) na democracia brasileira.

O seminário é organizado pelo grupo Esfera Brasil, formado por políticos, empresários e membros da sociedade civil.

O evento reunirá, pela primeira vez no governo do presidente Jair Bolsonaro, iniciado em 2019, representantes do alto escalão dos três poderes para debate sobre segurança institucional, em meio ao debate crescente sobre o tema às vésperas das eleições de outubro.

Segundo a organização, "o evento tem como objetivo pensar soluções para que o país retome seu crescimento e melhore o ambiente de negócios".

O seminário reunirá representantes do Executivo, na figura do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Legislativo, com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e do Judiciário, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli.

Também participam do evento associações empresariais, como a Febraban, Abrasca e CNI, apoiadoras do seminário e que debaterão o papel da segurança institucional para o Brasil e a economia.

O evento começa a partir das 10 horas e terá transmissão ao vivo pela internet (veja abaixo como assistir), com dois painéis:

10h - Os motores do Brasil e a segurança institucional

Luis Henrique Guimarães

Presidente da Abrasca (Associação Brasileira das Companhias Abertas)

Presidente da (Associação Brasileira das Companhias Abertas) Isaac Sidney

Presidente da Febraban (Federação Brasileira de Bancos)

Presidente da (Federação Brasileira de Bancos) Robson Braga de Andrade

Presidente da CNI (Confederação Nacional das Indústrias)

Presidente da (Confederação Nacional das Indústrias) Mediação: Renata Gil

Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros

11h - O equilíbrio dos 3 Poderes

Ciro Nogueira

Ministro-chefe da Casa Civil

Ministro-chefe da Casa Civil Arthur Lira

Presidente da Câmara dos Deputados

Presidente da Câmara dos Deputados Dias Toffoli

Ministro do Supremo Tribunal Federal

Ministro do Supremo Tribunal Federal Rodrigo Pacheco

Presidente do Senado

Presidente do Senado Mediação: Marcello D'Angelo

Jornalista

Como assistir ao seminário

O evento começa às 10 horas de sexta-feira, 19. O seminário da Esfera Brasil sobre os três poderes terá transmissão ao vivo e gratuita pela internet. Para assistir, é preciso se cadastrar pelo site da Esfera Brasil (clique aqui para se inscrever). O evento será transmitido pelo canal do YouTube da Esfera Brasil.