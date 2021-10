Lira espera votação de precatórios na próxima semana e aprovação tranquila

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quarta-feira que a proposta de emenda à Constituição (PEC) que reformula o pagamento dos precatórios da União deve ir a votação em plenário da Casa na próxima semana e previu uma vitória tranquila para a medida.

"Na próxima semana todos os prazos estarão vencidos e a gente trará a plenário. Eu acredito numa vitória tranquila dessa PEC, porque há a necessidade realmente de se organizar o Orçamento do Brasil", disse Lira em entrevista à CNN Rádio.

"O Brasil não pode parar a máquina pública, parar os investimentos, não pode não ter espaço para criação do novo programa Renda Brasil e não pode deixar de ter uma previsibilidade das suas finanças com relação a indústria dos precatórios que existe no Brasil", emendou ele.

Lira disse que a proposta está numa fase mais consolidada, tendo sido trazida para dentro do teto de gastos públicos.

No momento, houve a concessão de vista para a PEC na comissão especial que trata do assunto. Após a votação da matéria no colegiado, ela poderá seguir para apreciação do plenário.

Por se tratar de uma mudança constitucional, a PEC precisa de 308 votos entre os 513 deputados em dois turnos de votação. Se for aprovada no plenário da Câmara, a matéria será analisada pelo Senado, onde são necessários os votos de 49 dos 81 senadores também em dois turnos de votação.