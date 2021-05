Linha de transmissão de energia falha e afeta todas as regiões

Uma falha na linha de transmissão que distribui energia gerada na região do Xingu para todo o país causou uma queda no fornecimento de eletricidade e desligou turbinas da usina de Belo Monte entre a manhã e a tarde desta sexta-feira.

Documento do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) obtido pelo O Globo revela que a falha na linha de transmissão desligou sete unidades geradoras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Isso equivale a aproximadamente 4.050 megawatts de energia. No momento da falha, cerca de 70.000 MW estavam em operação.

O blecaute durou cerca de meia hora e a situação já teria sido normalizada, de acordo com fontes do setor elétrico.

O problema começou por volta de 11h. De acordo com o ONS, às 11h45 todas as cargas do Sistema Interligado Nacional (SIN) foram restabelecidas.

A falha começou na linha de transmissão Xingu-Estreito, que liga a energia produzida no Pará a São Paulo. Essa linha de transmissão é administrada pela Belo Monte Transmissora de Energia (BMTE), que não tem relação com a usina de Belo Monte. A empresa não se manifestou.

Essa situação desligou o fornecimento de energia para localidades de todas as regiões do país, de acordo com o ONS. O número de estados afetados não foi informado.

"Estados afetados pela Interrupção: estados das regiões Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte", diz o texto documento do ONS.

Um mecanismo chamado de Esquema Regional de Alívio de Carga (Erac) de maneira que a falha na linha de transmissão em Belo Monte não gerasse um apagão generalizado. O Erac desliga energia equivalente à falha para não sobrecarregar o sistema.

A linha de transmissão Xingu-Estreito é um bipolo, ou seja, não tem interrupções entre o Pará e São Paulo.

O problema desta sexta-feira foi causado por falhas na subestação de Estreito, em Sao Paulo.