Linha 9-Esmeralda amanhece com falha e lentidão em São Paulo

Linha 9-Esmeralda: aistema de transporte sob trilhos de São Paulo apresentou falha nesta terça-feira, 18 de outubro. (Reprodução/X)
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07h48.
Os usuários da Linha 9-Esmeralda, do sistema de transporte sob trilhos da cidade de São Paulo, enfrentam lentidão na manhã desta terça-feira, 18.
Segundo a ViaMobilidade, que administra a via, uma falha na rede aérea entre as estações Autódromo e Jurubatuba causou interferência na operação. Os trens passaram a circular em apenas uma linha.
Cerca de 50 ônibus do sistema Paese, da Prefeitura de São Paulo estão sendo utilizados para auxiliar os passageiros que utilizam o trecho.
A empresa afirmou que equipes estão no local para "restabelecer as condições normais de operação o mais breve possível".
Publicações em redes sociais mostram imagens de estações da via lotadas.
A linha 9 Esmeralda caótica, não passa tremmm. pic.twitter.com/aa8HXR8dbl
— ju (@julis_jubs) November 13, 2025