Linha 9-Esmeralda amanhece com falha e lentidão em São Paulo

Os usuários da Linha 9-Esmeralda, do sistema de transporte sob trilhos da cidade de São Paulo, enfrentam lentidão na manhã desta terça-feira, 18.

Segundo a ViaMobilidade, que administra a via, uma falha na rede aérea entre as estações Autódromo e Jurubatuba causou interferência na operação. Os trens passaram a circular em apenas uma linha.

Cerca de 50 ônibus do sistema Paese, da Prefeitura de São Paulo estão sendo utilizados para auxiliar os passageiros que utilizam o trecho.

A empresa afirmou que equipes estão no local para "restabelecer as condições normais de operação o mais breve possível".

Publicações em redes sociais mostram imagens de estações da via lotadas.

A linha 9 Esmeralda caótica, não passa tremmm.




