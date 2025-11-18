Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Linha 9-Esmeralda amanhece com falha e lentidão em São Paulo

Sistema de transporte sob trilhos da capital apresentou falha na rede aérea; 50 ônibus do Paese foram acionados para suprir a demanda

Linha 9-Esmeralda: aistema de transporte sob trilhos de São Paulo apresentou falha nesta terça-feira, 18 de outubro. (Reprodução/X)

Linha 9-Esmeralda: aistema de transporte sob trilhos de São Paulo apresentou falha nesta terça-feira, 18 de outubro. (Reprodução/X)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07h48.

Os usuários da Linha 9-Esmeralda, do sistema de transporte sob trilhos da cidade de São Paulo, enfrentam lentidão na manhã desta terça-feira, 18.

Segundo a ViaMobilidade, que administra a via, uma falha na rede aérea entre as estações Autódromo e Jurubatuba causou interferência na operação. Os trens passaram a circular em apenas uma linha.

Cerca de 50 ônibus do sistema Paese, da Prefeitura de São Paulo estão sendo utilizados para auxiliar os passageiros que utilizam o trecho.

A empresa afirmou que equipes estão no local para "restabelecer as condições normais de operação o mais breve possível".

Publicações em redes sociais mostram imagens de estações da via lotadas.


 

Acompanhe tudo sobre:Metrô de São PauloSão Paulo capital

Mais de Brasil

STF publica acórdão que rejeita recurso de Bolsonaro: o que acontece agora?

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela PF

Motta mantém PL Antifacção na pauta e busca demonstração de força

Limitar tarifa de energia pode tirar recursos da Itaipu, diz presidente

Mais na Exame

Pop

Palavra do ano tem a ver com Taylor Swift, segundo Cambridge

Brasil

STF publica acórdão que rejeita recurso de Bolsonaro: o que acontece agora?

Mercados

Setor de IA deve enfrentar correção de preços, aponta JPMorgan

Mundo

Maduro diz que ofensiva militar dos EUA seria 'fim político' de Trump