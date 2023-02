'Liguei e mandei e-mail', diz Carla Zambelli ao procurar Moraes com expectativa de ser presa

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) confessou, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo nesta quinta-feira, ter procurado o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por ter "expectativa" de se presa pela Polícia Federal.

Aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a parlamentar é um dos nomes na mira da Corte e do Superior Tribunal Eleitoral (TSE) por contestar o resultado das eleições presidenciais de 2022.

"Liguei e mandei um e-mail. Alguns dias depois, minha rede foi devolvida, pode ter sido um gesto. Estou à disposição dele para conversar. Porque ele vai ser um alvo do PT daqui a pouco. O PT não vai se contentar em indicar somente os dois ministros que vão se aposentar", relatou ela à reportagem.

Os perfis de Zambelli nas redes sociais foram suspensos após uma ordem do TSE, em 1º de novembro, que determinou a suspensão das contas da parlamentar nas redes sociais após ela dizer que as eleições vencidas por Lula foram fraudadas, apoiar o bloqueio de rodovias por bolsonaristas e defender uma “intervenção militar”.

No dia 6 de de fevereiro, a nova decisão do ministro determinava a reativação da conta dos perfis da parlamentar no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, Gettr, WhatsApp e LinkedIn. Em sua decisão, Moraes aponta que “houve a cessação de divulgação de conteúdos revestidos de ilicitude e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral”.

"Medo não é a palavra, mas expectativa, sim. Não como uma boa expectativa. Várias vezes fui dormir pensando que ia ter que acordar às 6h com a Polícia Federal na porta", destacou.